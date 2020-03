Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Razer estreou o seu mais recente mouse para jogos e está seguindo o caminho diminuto para o sucesso, pegando o modelo oferecido pelo mouse Viper e diminuindo-o em cerca de 90% para criar o Viper Mini.

É também o mouse mais leve da Razer, com apenas 61 g, o que deve fazer com que deslize sobre o mousepad com total facilidade. Obviamente, a Razer espera que ainda tenha a sensação sólida que marca um ótimo mouse para jogos.

Também voltando do Viper em tamanho normal, há um design ambidestro que fará com que o Viper Mini funcione tão bem para os canhotos quanto para a maioria das pessoas que usam a mão direita dominante. É um toque que realmente valorizamos, sabendo por experiência própria quantos criadores de mouse de grandes nomes ainda o ignoram.

Enquanto isso, o Viper Mini possui seis botões programáveis para acompanhar os interruptores ópticos do mouse (esses são os botões principais para o resto de nós). Aqueles têm durabilidade que a Razer classificou até 50 milhões de cliques, então você pode esperar que eles durem bastante tempo.

Enquanto isso, o sensor óptico pode enviar até 8500 DPI, se desejar, com rastreamento de 300 IPS, proporcionando uma resposta extremamente sensível, embora a memória interna permita armazenar diferentes configurações para essa sensibilidade e diferentes configurações de botões para que você possa mudar facilmente.

Obviamente, não seria um mouse Razer sem alguns toques de decoração, e o Viper Mini tem uma tira de luz Razer Chroma que você pode personalizar para brilhar com literalmente qualquer cor que possa imaginar, para complementar a configuração da sua mesa ou as preferências de jogos.

Talvez a única coisa que algumas pessoas pensem é que o Viper Mini é apenas com fio, sem opção para uso sem fio. Dito isso, os mouses sem fio são ótimos para viajar, mas sem dúvida uma economia falsa se você realmente se preocupa com o tempo de resposta e a latência, por isso não estamos contando isso como uma marca contra o Viper Mini.

O mouse está disponível a partir de agora e custa um preço impressionante de £ 39,99 ou $ 39,99, tornando-o um dos dispositivos mais acessíveis da Razer.

