Razer revela atualizações para seus mouses mais populares

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Razer anunciou duas novas versões do Razer DeathAdder e Razer Basilisk. Esses mouses para jogos populares agora têm uma atualização para 2020.

Agora, esses dois mouses estão disponíveis nas iterações V2 com atualizações e aprimoramentos para torná-los ainda melhores.

squirrel_widget_177687

Sensor óptico Focus + 20.000 DPI com ajuste rápido

11 botões programáveis, incluindo pá multifuncional

Design ergonômico com alças laterais texturizadas

Roda de rolagem tátil para jogos com resistência infinitamente personalizável

O novo e aprimorado Basilisk oferece os incríveis recursos de personalização dos mouses anteriores Basilisk com novos aprimoramentos para torná-lo ainda melhor.

Os destaques deste mouse novo e aprimorado incluem 11 botões programáveis, uma roda de mouse com bom clique lateral, resistência à roda de mouse facilmente ajustável e uma variedade de opções de personalização.

O novo Basilisk também possui um remo multifuncional confortável que funciona como padrão como uma embreagem de sensibilidade para alternar a quente para diminuir o DPI para obter super precisão no meio de uma batalha.

A tecnologia Hypershift da Razer também significa que você também pode personalizar a personalização de cada botão do mouse. Personalize-o para suas necessidades específicas com facilidade através do software Synapse.

Os pés ultrafinos de PTFE e o cabo Speedflex da Razer completam um pacote incrível e tornam o Basilisk tão bacana quanto cheio de recursos.

Foco óptico de 20.000 DPI + sensor óptico

Até 650 polegadas por segundo (IPS) / aceleração de 50 G

Iluminação Razer Chroma RGB

Oito botões Hyperesponse programáveis independentemente

Também compatível com o Xbox One

O Razer DeathAdder sempre foi um sólido favorito entre os jogadores. Tanto é assim que a empresa afirma ter vendido 10 milhões desses ratos em todo o mundo. Não é de admirar, então, que eles estejam melhorando ainda mais para 2020.

O DeathAdder aprimorado agora inclui o Foco + Sensor óptico da Razer, comutadores ópticos de mouse e um cabo Speedflex. Combinada com pés grandes de PTFE, a nova versão deste mouse é considerada a mais rápida e precisa.

O Razer DeathAdder V2 também apresenta um design ergonômico aprimorado que inclui alças laterais de borracha ultra duráveis, um novo revestimento resistente ao suor e uma roda do mouse "perfeitamente ajustada". Ele também foi projetado para jogadores médios e grandes, além de ser adequado para garras de garras e mãos.

O mouse também usa interruptores ópticos do mouse, que utilizam feixes de luz infravermelha para acionar cliques e garantir maior precisão, além de permanecerem duráveis. Como o Basilisk, o DeathAdder V2 possui vários botões programáveis, funciona com o HyperShift e é personalizável via Razer Synapse 3.

Ambos os novos mouses estão disponíveis para encomenda na Razer .