Qualcomm 8Cx Gen 3 visa laptops 5G sempre ligados de última geração

HAWAII, USA (Pocket-lint) - A Qualcomm usou seu Snapdragon Tech Summit para revelar uma série de novos produtos, abrangendo dispositivos móveis , jogos e computação. É o último deles, com seu chipset 8Cx Gen 3, onde a empresa estabelece novos benchmarks para sua abordagem de propostas de laptop conectado 5G sempre ligado.

O fato é que 8Cx sempre foi um pouco incompatível com o Microsoft Windows, dada a falta de compatibilidade entre as arquiteturas x86 e ARM. No passado, isso significava que os produtos com Qualcomm dentro não tinham o conjunto completo de chaves para acessar os recursos de nível Intel equivalentes - sem a capacidade de instalar arquivos executáveis completos, por exemplo.

O Windows 11 traz consigo mudanças, no entanto, que podem ver o 8Cx Gen 3 uma proposta muito mais viável, principalmente porque antes do final de 2021 - embora estejamos começando a suspeitar que isso possa cair no início de 2022 - a Microsoft adicionará suporte para Android aplicativos diretamente no Windows 11. E a Qualcomm não é estranha a isso, então será capaz de se conectar perfeitamente.

Mas voltemos ao 8Cx Gen 3 por um momento. O que há de novo na terceira geração? Bem, agora é um processo de 5 nm, o que deve aumentar ainda mais o potencial de vida da bateria dos dispositivos - algo em que a Qualcomm já se destacou. A empresa vai mais longe para dizer "suporte para até vários dias de vida da bateria", o que significa alguma confiança garantida quando se trata de longevidade.

Em outros lugares, o 8Cx Gen 3 traz até 85 por cento de aumento de desempenho em relação ao seu antecessor, enquanto a GPU Adreno da Qualcomm também ostenta um aumento de 60 por cento na última geração. Também há suporte para painéis de 120 Hz em resolução Full HD.

Outra grande jogada é a capacidade de suportar 5G, com os sistemas Snapdragon X55, X62 ou X65 5G Modem-RF da Qualcomm, todos possíveis de empregar. O último deles oferece velocidades de até 10 Gbps - o mais rápido de todos no mercado no momento da escrita, como você encontrará na plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 1 - usando mmWave ou Sub-6GHz. Isso deve contribuir para uma conectividade super rápida em movimento, algo que nenhum outro fabricante pode oferecer atualmente.

E essa é realmente a peça-chave para a Qualcomm: aproveitar o que ela faz de melhor como meio de atrair usuários em potencial. Portanto, se a ideia de duração da bateria épica e velocidades 5G super-rápidas em movimento (também há suporte para Wi-Fi 6E) ofuscar o negativo de alguma compatibilidade limitada no Windows, então o 8Cx Gen 3 poderia causar um impacto maior no laptop espaço do que seus antecessores.

Os dispositivos serão lançados no primeiro trimestre de 2022 com 8Cx Gen 3 dentro, então espere que a CES 2022 em Las Vegas seja uma vitrine de barômetro confiável de quais empresas usarão a plataforma - e em quais dispositivos, já que há escopo além de apenas produtos Windows aqui .