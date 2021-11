Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em seu evento do dia do investidor 2021, a Qualcomm anunciou planos para novos processadores para PC. Ela planeja ter amostras em mãos de parceiros de hardware em cerca de nove meses, com lançamentos de produtos com o novo chip em 2023.

O novo chip será um SoC baseado em ARM de próxima geração e a Qualcomm afirma que ele foi "projetado para definir o benchmark de desempenho para PCs com Windows".

Um slide no evento para investidores dizia "Solução competitiva da série M para PC", sugerindo que a Qualcomm acredita que seus chips serão pelo menos comparáveis, senão melhores, do que o silício série M da Apple .

A conversa sobre os chips da Apple, combinada com as alegações de melhorias na duração da bateria, nos leva a acreditar que a Qualcomm se concentrará principalmente no mercado de notebooks com este novo chip. Embora fosse legal ver mais alguns equivalentes do Mac Mini no espaço do PC também.

No início deste ano, a Qualcomm adquiriu a Nuvia em um grande negócio de US $ 1,4 bilhão. A equipe da Nuvia projetará esta nova CPU. É importante notar também que a empresa foi fundada por ex-funcionários da Apple que trabalharam em seus chips da série A, então eles definitivamente sabem do que estão falando.

A Qualcomm também disse que reforçará suas GPUs Adreno, com o objetivo de oferecer desempenho de jogos de classe de desktop em seus produtos futuros.

Esta não é a primeira vez que vimos a Qualcomm mirar no mercado de PCs, ela já tinha uma parceria com a Microsoft nos chips SQ1 e SQ2 do Surface X. Esses esforços anteriores não conseguiram revolucionar nada, mas talvez, após a recente aquisição, esta última tentativa venha a ser muito mais emocionante.