(Pocket-lint) - A Qualcomm anunciou o Snapdragon 7cx Gen 2, uma nova plataforma para laptops Windows 10 e Chromebooks baseados no Chrome OS.

Tal como acontece com outras plataformas de PC da Qualcomm, como o 8cx, o foco está em sempre conectado. Mas a Qualcomm parece estar se concentrando mais no segmento inferior do que no segmento de desempenho no momento. Foi confirmado que a Lenovo, parceira de PC sempre conectado de longa data (ACPC), lançará dispositivos 7cx Gen 2 este ano.

Ao contrário dos chips de PC de última geração da Qualcomm, o foco não está na conectividade 5G, mas sim no 4G LTE. A plataforma possui processamento octa-core, com oito núcleos Kryo 468 CPU com clock de 2,55 GHz, uma unidade gráfica Adreno capaz de saída 4K 60Hz mais imagem dedicada e hardware AI, além de suporte para 802.11ac 2,4 / 5GHz e Bluetooth 5.0.

Tal como acontece com outros PCs baseados em Snapdragon, a vida da bateria é outro fator importante, com a empresa citando mais de 19 horas de uso contínuo com uma única carga. A Qualcomm cita números que mostram que é cerca de 60 por cento mais eficiente por watt do que processadores Intel equivalentes (Intel Pentium N5030 em particular), mas que perde desempenho nos benchmarks PCMark 10 e 3DMark Night Raid.

No Chrome OS sua exibição é melhor do que seus chips rivais em benchmarks, incluindo Geekbench 5.

A mudança da Apple em direção ao Apple Silicon - como a tecnologia da Qualcomm baseada em designs de processadores ARM - foi uma surpresa em termos de desempenho que o M1 foi capaz de mostrar em comparação com o Snapdragon 8cx Gen 2 da Qualcomm lançado em setembro passado .

E esse diferencial de desempenho deve continuar no futuro previsível, com a plataforma topo de linha da próxima geração da Qualcomm aparentemente também não sendo capaz de se equiparar ao Apple M1 - embora isso permaneça firmemente na coluna de especulação por enquanto.

Antes do evento Microsoft Build , a Qualcomm também anunciou um kit de desenvolvedor que permite aos desenvolvedores um acesso mais fácil a um PC com Windows 10 baseado em Snapdragon. A ideia por trás do pequeno PC de mesa é que ele dá aos desenvolvedores mais oportunidades de trabalhar em aplicativos do Windows 10 baseados em ARM. A esperança da Microsoft e da Qualcomm é que, ao tornar os aplicativos do Windows 10 baseados em ARM mais fáceis de criar, os desenvolvedores estejam mais inclinados a criá-los no futuro.

A Zoom foi anunciada como tendo o compromisso de oferecer um aplicativo do Windows 10 para PCs com base em tecnologias ARM, como o Snapdragon. Mas a velocidade com que criadores de aplicativos como o Zoom estão fazendo aplicativos para Windows em dispositivos ARM é um contraste com aqueles que criam aplicativos baseados em ARM para Apple Silicon Macs.

Apesar dos Apple Silicon Macs terem apenas alguns meses de existência, o Zoom foi muito mais rápido quando se tratou de criar um aplicativo nativo para essa plataforma.

Escrito por Dan Grabham.