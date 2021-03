O chip de PC Snapdragon de próxima geração da Qualcomm vai melhorar seu jogo para competir com o Apple Silicon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As plataformas de PC da Qualcomm têm sido geralmente mais ou menos em termos de desempenho e experiência do usuário até agora - mas a gigante do chip espera que isso mude com os primeiros testes do WoS de próxima geração (Windows na plataforma Snapdragon) para o que Qualcomm se refere como ACPCs - PCs sempre conectados com 5G .

Parte dos problemas de desempenho das plataformas mais antigas da Qualcomm tem a ver com o suporte a aplicativos remendados do Windows 10 no Snapdragon, mas com os chips M1 da Apple mostrando um desempenho incrível de silício similar baseado em ARM, a Qualcomm sabe que precisa melhorar seu jogo.

Já sabemos há algum tempo que a plataforma Snapdragon PC de última geração é conhecida como SC8280 internamente, mas agora novos detalhes surgiram por meio do confiável Richard Quandt do WinFuture, que sugere que a plataforma foi projetada para desempenho total e estará disponível em duas versões.

Uma versão - presumivelmente a superior - da nova plataforma parece ter quatro núcleos chamados gold + com clock de 2.7Ghz e quatro núcleos gold com clock de 2,43Ghz. Todos são projetados para desempenho acima da eficiência de energia (portanto, nenhum núcleo de economia de energia).

Com os laptops M1 da Apple com duração de bateria no segmento de 15-20 horas, talvez a Qualcomm esteja disposta a reduzir um pouco a duração da bateria de seus esforços anteriores de 20-25 horas para competir na frente de desempenho.

A nova plataforma poderia usar os gráficos Adreno 690 existentes do Snapdragon 8cx Gen 2, o atual chip de PC Snapdragon de última geração.

Não há detalhes de quando poderemos obter PCs baseados na nova plataforma, mas certamente eles surgirão no final de 2021 - o 8cx Gen 2 apareceu em setembro do ano passado .

Escrito por Dan Grabham.