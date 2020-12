Qualcomm diz que o lançamento do M1 da Apple valida sua decisão inicial de entrar em PCs baseados em ARM

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm diz que seu impulso em PCs com Windows baseados em Snapdragon recebeu uma "validação mais ampla" com o lançamento de Macs baseados em M1 pela Apple. Ambas as plataformas são baseadas em tecnologias ARM, assim como smartphones e iPad.

Falando durante uma mesa redonda durante seu Snapdragon Summit virtual , o presidente da Qualcomm, Cristiano Amon, saudou a mudança da Apple, mas teve o cuidado de não se entusiasmar demais com o que é, efetivamente, um rival do produto de sua empresa.

Amon disse que a Qualcomm "investiu desde o início no Windows no Snapdragon e estamos em uma jornada para construir esse ecossistema junto com a Microsoft. E acho que o que vimos no mês passado é uma validação mais ampla de que essa era a aposta certa.

"E estamos muito entusiasmados com isso. E sinto, em geral, que só queremos ver uma aceleração dessa transição do segmento de PCs."

Alex Katouzian, o vice-presidente sênior de dispositivos móveis da empresa, indicou que as plataformas totalmente integradas são claramente o futuro do PC: "O tema do que falamos nos últimos dois ou três anos tem sido exatamente o mesmo A Apple trouxe para a mesa.

“O fato de que uma solução integrada pode trazer funcionalidade que é muito necessária no PC em termos de capacidade de atualização da câmera, a qualidade do áudio, a funcionalidade de IA para ajudar várias funções diferentes que existem no PC. Bateria de longa duração, portabilidade , conectividade, segurança - todos esses aspectos são o que temos defendido e promovido junto com a Microsoft como nosso parceiro foram validados.

"E eu acho, você sabe, a gama de nossos produtos de bom, melhor, melhor que também temos lançado no mercado e trabalhando com nossos parceiros OEM e nossos parceiros de ecossistema para estabelecer ficará cada vez mais forte à medida que Siga em frente."

Claro, enquanto a Qualcomm e a Apple são rivais no espaço do PC, a Qualcomm fornece os modems 5G para a série iPhone 12.

Escrito por Dan Grabham.