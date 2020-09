O Snapdragon 8cx Gen 2 da Qualcomm está definido para alimentar uma grande quantidade de PCs 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na IFA 2020, a Qualcomm anunciou o Snapdragon 8cx gen 2 - a segunda geração de sua plataforma de desempenho para laptops Windows finos e leves. Tal como acontece com outros processadores móveis, é baseado nas mesmas tecnologias Arm que alimentam nossos telefones e tablets, portanto, está sempre conectado como um telefone.

A Acer também acaba de anunciar o Spin 7 - o primeiro notebook com a plataforma. A Acer diz que o novo laptop oferecerá cerca de 24 horas de duração da bateria, que é o nível que esperamos da maioria dos notebooks 8cx gen 2. A plataforma também suportará telas duplas de 4K, Wi-Fi 6 e câmeras de até 32 megapixels com HDR.

Quando a Qualcomm anunciou a primeira geração do 8cx no final de 2018, o foco estava no desempenho. Agora, porém, as coisas mudaram e o foco está em trazer 5G para mais laptops. Já houve alguns anúncios de PC 5G , mas esta nova plataforma deve abrir as comportas.

Assim como o 5G sub-6Ghz de banda média encontrado na Europa e nos EUA, a plataforma também suporta a variante mmWave mais rápida de 5G, que está sendo lançada nos EUA agora e chegará à Europa em um futuro próximo.

A Qualcomm evidentemente vê que o 5G em laptops pode dar uma vantagem sobre a Intel, que anunciou a 11ª geração de processadores Core ontem. A Intel disse que vai se juntar à MediaTek para trazer laptops 5G tp de última geração, mas ainda não houve anúncios de produtos.

Escrito por Dan Grabham.