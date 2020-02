PCs com Windows 10 compatíveis com 5G estão chegando à Sprint, Verizon, EE

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Qualcomm anunciou as redes / operadoras de telefonia que oferecerão PCs Windows 10 compatíveis com 5G com Qualcomm Snapdragon.

Nos EUA, a Verizon e a Sprint oferecerão os "PCs 5G sempre ativos, sempre conectados" e EE no Reino Unido. A Telefonica, proprietária da O2 no Reino Unido, também está listada, então eles também podem vir para a O2.

Mas, além dos nomes das próprias redes, os detalhes são bastante escassos. Não há menção de quando os PCs 5G serão lançados pelas operadoras, por exemplo. Ou em quais planos de serviço eles podem ser oferecidos. Ou exatamente quais PCs podem ser oferecidos.

Embora, já que apenas o Lenovo Yoga 5G tenha sido anunciado até agora com base no Snapdragon 8cx, possamos estabelecer a conexão com qual PC pode ser oferecido através dessas operadoras primeiro.

Esperamos que outros laptops 5G sejam anunciados no final do ano, possivelmente na Computex Taipei em junho.

Mas não vamos esquecer que a experiência de usar PCs baseados no Snapdragon (também conhecido como Windows no ARM) é atualmente bastante atrativa do lado do Windows, com desempenho bastante médio em comparação com os equivalentes da Intel e vários problemas de compatibilidade de aplicativos.

A Qualcomm está ocupada exibindo anúncios que teriam sido feitos no cancelado Mobile World Congress . Na semana passada, anunciou seu mais recente modem e antena 5G para smartphones e agora também fornece uma lista mais detalhada dos telefones lançados com a mais recente plataforma de telefone Snapdragon 865 5G.

"O 5G transformará a experiência do usuário do PC", disse Keith Kressin, vice-presidente sênior e gerente geral de computação e nuvem de borda da Qualcomm. "As horas gastas no download ou upload de arquivos grandes se tornarão coisa do passado, com a conectividade ultrarrápida melhorando." fluxo de trabalho, entretenimento e muito mais ".

Verizon

arrancada

EE

Swisscom

Telefonica

TIM

Transatel