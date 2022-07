Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Não é segredo que a compra de uma placa gráfica por um preço razoável é quase impossível há muito tempo. Neste Primeiro Dia, no entanto, há negócios a serem feitos.

Vimos algumas placas gráficas Gigabyte de alta qualidade vendendo perto de seu MSRP original, algo que não era ouvido há apenas alguns meses.

As cartas oferecidas são a Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Vision OC e a Gigabyte RTX 3080 Gaming OC.

O antigo esporte 12GB de memória GDDR6X, 1710 MHz de velocidade do relógio e um cooler WindForce com ventilador triplo.

É terminado em uma atraente faixa de cores brancas e terá um visual fantástico em um PC de cor clara.

Este último opta por um visual preto mais tradicional, também com o refrigerador com ventilador triplo para manter as coisas funcionando sem problemas.

O OC 3080 Gaming oferece 10GB de GDDR6X e um relógio de 1800 MHz. Ele ostenta um logotipo iluminado para dar mais estilo.

Gigabyte RTX 3080 Gaming OC - apenas £779,99 É raro ver um RTX 3080 a um preço tão razoável, esta versão do Gigabyte Gaming OC pode ser sua por apenas £779,99. Ver oferta

Escrito por Luke Baker.