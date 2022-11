Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Pode haver várias razões pelas quais você precisa remover a pasta térmica da sua CPU. Talvez você esteja procurando melhorá-la para mudá-la para um modelo mais novo ou simplesmente quer mudar seu resfriador de CPU para um melhor desempenho.

Se seu PC de jogos estiver funcionando um pouco quente, então trocar o resfriador ou apenas substituir a pasta térmica pode ser suficiente para dar um toque de calma e melhorar as coisas.

Felizmente, é fácil o suficiente para fazer sem muita confusão.

O que é pasta térmica?

Se você ainda não está ciente, a pasta térmica é um material condutor que fica entre a CPU e o dissipador/calor da placa-mãe. Há pequenos poros microscópicos nestes metais que ficam juntos e essas lacunas podem levar a uma má transferência de calor que pode fazer com que sua CPU fique quente.

A pasta térmica preenche essas lacunas e garante um melhor contato entre as duas superfícies, permitindo uma melhor dissipação de calor e um melhor resfriamento.

Ao remover o resfriador de sua CPU, você provavelmente verá algum material cinza na superfície de sua CPU e no dissipador de calor do resfriador. Com o tempo, esta pasta térmica pode se tornar crocante e menos eficiente. Se ela não foi aplicada corretamente em primeiro lugar, então pode haver também áreas da CPU que não são efetivamente cobertas.

Idealmente, toda a superfície da CPU precisa ter uma camada fina de pasta térmica para garantir um bom contato e condutividade. Portanto, compensa remover e reaplicar.

Como remover a pasta térmica e limpar sua CPU

Quando o resfriador da CPU é removido, você pode então limpar a pasta. Esperamos que isto seja desnecessário, mas não tente nada disso com a máquina conectada ou ligada.

Também recomendamos o uso de uma pulseira anti-estática ou um tapete de aterramento ESD para garantir que você esteja devidamente aterrado e que não fritará acidentalmente nenhum componente enquanto tenta completar este processo.

A fim de limpar sua CPU e remover a pasta térmica dela, você precisará de um pano de microfibras e álcool para esfregar ou toalhetes dedicados.

Achamos estes toalhetes mais fáceis de usar, pois estão simplesmente prontos para usar com a quantidade certa de álcool e podem ser usados para remover rápida e facilmente a pasta térmica tanto de sua CPU quanto de seu refrigerador.

Você também precisará de alguma nova pasta térmica para substituir o que você removeu - quer você esteja reutilizando o mesmo refrigerador ou usando um novo. Embora alguns refrigeradores venham com pasta térmica pré-aplicada, nesse caso você ficará bem.

Siga estes passos para começar:

Prenda a cinta anti-estática a você mesmo e a um ponto de aterramento Desatarraxe o resfriador/aquecedor da CPU e desprenda quaisquer cabos que possam atrapalhar o caminho. Coloque os parafusos de lado e puxe cuidadosamente o resfriador. Use os toalhetes de pasta térmica para remover toda a pasta que você puder Repita este processo com o dissipador de calor

Aplicar nova pasta térmica

Se você está apenas limpando a pasta térmica de sua CPU a fim de substituí-la por pasta fresca, então agora é a hora de fazer isso.

Aplicar pasta térmica é uma bela arte sobre a qual as pessoas na internet adoram discutir.

É recomendável que você aplique uma quantidade do tamanho de uma ervilha no meio, mas também precisa ser pasta suficiente para que quando você aplicar o dissipador de calor toda a superfície esteja coberta.

Por outro lado, muita pasta térmica terá um impacto negativo no desempenho do resfriamento. Portanto, é um equilíbrio cuidadoso. Coloque um pouco, depois coloque o resfriador no lugar. Vale a pena tirá-lo novamente e olhar para a cobertura. Se você estiver satisfeito com ele, você pode então voltar a assentá-lo e prendê-lo com os parafusos de polegar.

Escrito por Adrian Willings.