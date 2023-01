Se estiver a ter problemas com o seu computador, então pode ser que a actualização da sua BIOS possa ser a solução.

Geralmente, a maioria das pessoas aconselhará que as actualizações da BIOS devem ser a última coisa que deve tentar, pois podem levar a problemas maiores se correr mal. No entanto, os fabricantes de placas-mãe lançam frequentemente actualizações que valem a pena instalar para uma melhor estabilidade do sistema, características melhoradas e desbloqueia para coisas como novos chips para a tomada específica da sua placa-mãe.

Portanto, se estiver a actualizar o seu PC, este é um primeiro passo sólido, mas também pode ser uma coisa valiosa a fazer para resolver problemas. Por isso, estamos aqui para falar consigo sobre como actualizar a sua BIOS de forma fácil e segura.

Actualize a sua BIOS com cuidado

Antes de começar, vale a pena ter em mente que as actualizações da BIOS podem ser arriscadas. Se houver um corte de pó ou algum outro tipo de falha no meio da actualização da sua BIOS, isto pode tijolo o seu PC. Se o processo de actualização se avariar enquanto está a acontecer, pode tornar a placa-mãe inoperante e pode significar que não vai funcionar de todo.

Dito isto, actualizámos com sucesso muitas das BIOS da placa-mãe sem problemas.

Como verificar qual a versão da BIOS que está a executar

A fim de actualizar a sua BIOS, precisa primeiro de saber que versão está a executar. Ajuda realmente se souber qual o modelo de placa mãe que está a correr na sua máquina. Se você mesmo construiu o seu PC, então é provável que já saiba. Mas não se preocupe se não, porque há maneiras de descobrir.

Uma maneira de o fazer é com um software gratuito conhecido como CPU-Z.

Esta ferramenta sofisticada não só lhe diz qual o CPU que está actualmente a executar, mas dá-lhe acesso a outros dados que incluem a versão da sua BIOS e a data em que foi lançada.

Descarregue e instale o software, depois clique no separador "Mainboard" para ver a informação da BIOS. Isto dar-lhe-á informações sobre quem é o fabricante, o número do modelo da placa mãe e a versão actual da BIOS que tem instalada.

Quando souber isso, dirija-se ao website do fabricante da placa-mãe, encontre a página de apoio para a sua placa-mãe e descarregue a última BIOS.

Como actualizar a sua BIOS para a versão mais recente

Aqui está um exemplo de como fazê-lo nas placas-mãe Asus.

Muitas actualizações da placa-mãe seguem o mesmo tipo de lógica, por isso os passos são normalmente assim:

Faça backup de qualquer coisa importante para uma unidade externa antes de começar Descarregar os últimos ficheiros BIOS a partir do site do fabricante Descompacte os ficheiros se estiverem comprimidos Copiar os ficheiros para uma unidade de polegar USB (uma unidade vazia é melhor) Mantenha a unidade ligada à corrente e reinicie o seu PC Quando o PC estiver a reiniciar clique em F2 ou DEL no seu teclado para aceder à BIOS Encontrar a opção para actualizar a BIOS nas definições da BIOS Clique para actualizar e encontrar o(s) ficheiro(s) copiado(s) para a unidade Aguardar que a actualização esteja completa

Não desligue o PC enquanto este estiver a ser actualizado. Pode levar algum tempo para que a actualização termine, pelo que terá de ser paciente. Poderá também ter de verificar as instruções no website do fabricante, pois os passos poderão ser diferentes. Por vezes é possível iniciar o processo de instalação usando o software da placa-mãe no Windows.

Poderá também encontrar uma porta USB específica na sua placa-mãe que deverá utilizar para a unidade USB. O Asus tem uma porta marcada com "USB Flashback" em algumas das suas placas-mãe. Colocar a unidade aqui permitir-lhe-á premir um botão para iniciar o processo e instalar automaticamente a partir daí.

Está a ter dificuldades em chegar à BIOS?

Se estiver a ter dificuldades em entrar na BIOS após reiniciar o seu PC, mesmo ao carregar em DEL ou F2, não se preocupe, existem outras opções.

Pode aceder à BIOS através do Windows com estes passos:

Prima a tecla Iniciar ou a tecla Windows no seu teclado Digite para pesquisar por "reiniciar este PC Clique em "Advanced start up" e clique para reiniciar. Poderá então ver várias opções no ecrã Clique em trobuleshoot Clique nas opções avançadas Clique em Definições de Firmware UEFI

Deverá então encontrar o PC reinicia-se na BIOS e poderá seguir os passos de actualização.