Como verificar as especificações do PC: Encontre as especificações completas de seu computador

(Pocket-lint) - Talvez você não saiba as especificações exatas de seu computador. Se você comprou um laptop ou um PC pré-construído, então as especificações podem não estar na vanguarda de sua mente.

Aprender suas especificações pode ser útil para descobrir se você está planejando instalar um aplicativo específico ou atualizar algumas peças. Já escrevemos antes sobre quais peças você deve atualizar primeiro, bem como como atualizar sua CPU e como atualizar sua RAM, mas talvez você só precise saber para algo que está planejando comprar.

A boa notícia é que existem maneiras de descobrir as especificações de seu PC sem abri-lo e olhar para o hardware real.

Há várias maneiras diferentes de encontrar as especificações de seu PC com apenas alguns cliques no Windows. Você pode obter muitas informações muito rapidamente sem mesmo fazer o download de qualquer software adicional.

No Windows 10 e Windows 11, você pode acessar alguns detalhes rápidos incluindo qual CPU você está rodando, quanto RAM você tem instalado, sua versão do Windows e muito mais. Para fazer isso:

Clique no botão iniciar ou pressione a tecla Windows em seu teclado Digite sobre Clique em "Sobre seu PC" sob a opção de configurações do sistema que aparece

A partir daí, você pode ver muito do que precisa saber num relance.

Estas são apenas as especificações básicas de seu computador, mas você pode não só ver isso num relance aqui, mas também pode copiá-las clicando no botão neste aplicativo se precisar delas para a solução de problemas.

O Windows também lhe dá outra maneira fácil de ver as especificações de seu PC. Este método também lhe dá mais detalhes, incluindo informações sobre sua placa gráfica e periféricos conectados (mouse, teclado e outros).

Você pode acessar estas informações através da Ferramenta de Diagnóstico DirectX. DirectX é uma tecnologia inteligente que permite que seus vários componentes de computador se comuniquem uns com os outros para que funcionem de forma eficaz. DirectX é essencial para jogos de PC, mas também é apenas uma parte importante de como sua máquina funciona.

A Ferramenta de Diagnóstico DirectX (também conhecida como dxdiag) é normalmente usada para encontrar problemas ou relatar problemas. Mas você também pode usá-la para descobrir as especificações de seu PC com facilidade. Veja como:

Clique no botão iniciar ou pressione a tecla Windows em seu teclado Tipo dxdiag Clique no ícone que diz "comando de execução dxdiag". Deixe correr e verifique os resultados

Suas especificações de sistema são então divididas em diferentes seções. As especificações básicas de sua máquina são exibidas na página principal, mas você também pode clicar na aba "display" no topo para ver sua placa gráfica e clicar em "sound" e "input" para saber mais sobre dispositivos conectados importantes.

Esta ferramenta pode ser usada para todos os tipos de coisas, inclusive para descobrir qual versão da BIOS seu PC está rodando. Na parte inferior do aplicativo, há um botão marcado "salvar todas as informações". Se você clicar que todos os dados são salvos em um documento de texto. Você pode então ver tudo isso num relance.

Se você possui uma placa gráfica Nvidia, então as chances são que você tenha baixado a GeForce Experience, especialmente se você tiver atualizado seus drivers gráficos ou apenas tentado ajustar seu PC de jogos para obter mais FPS e uma experiência mais suave.

A GeForce Experience é uma ótima ferramenta para fazer todo tipo de coisa, incluindo a captura de imagens de jogo para usar no YouTube ou para transmitir no Twitch. Mas também permite que você atualize facilmente seus drivers gráficos e faça outras coisas como descobrir as especificações do seu PC.

Para ver suas especificações, abra a GeForce Experience clicando com o botão direito do mouse no ícone em sua barra de tarefas e clicando para abri-la ou encontrando-a através de sua lista de aplicativos no menu iniciar. Em seguida, vá para a guia "geral". De lá, você deve ver as especificações de seu PC listadas em "My Rig" no lado direito do aplicativo.

Isto mostrará sua placa gráfica atual, CPU, RAM e versão do driver, assim como a resolução em que sua tela está rodando.

Escrito por Adrian Willings.