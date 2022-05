Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O atraso pode realmente arruinar sua diversão. Há coisas diferentes que podem retardar sua máquina, causar gagueira ou geralmente arruinar sua experiência. Trabalhar o que está causando e por que pode ser uma dor, mas estamos aqui para ajudar.

Portanto, se seu PC estiver atrasado durante suas sessões de jogo, então tenha uma leitura rápida e veja diferentes maneiras de diagnosticar e possíveis correções.

Se você estiver jogando em um PC mais antigo que você já tem há algum tempo ou até mesmo apenas empurrando seu PC para seus limites, então você pode estar encontrando estrangulamento térmico.

Isto acontece quando os componentes estão funcionando muito quente sob carga e estão chegando perto da temperatura máxima de operação. As peças de PC então, de forma inteligente, diminuem o desempenho para explicar o aumento de temperatura e isto, por sua vez, deve ajudar a reduzir gradualmente a temperatura antes que a energia possa voltar a subir.

O estrangulamento térmico é uma das causas potenciais do que os jogadores de PC considerariam ser o atraso - a sensação de que um jogo não está correndo bem ou que há uma queda repentina no FPS dentro do jogo.

Há várias maneiras de verificar a temperatura de sua CPU e placa gráfica com relativa facilidade. Usando estas ferramentas e técnicas, você será capaz de determinar se seu PC está funcionando muito quente.

Se estiver, então há coisas que você pode fazer a respeito. A simples limpeza dos ventiladores e filtros de poeira pode ajudar, assim como algo tão simples como abrir uma janela em uma sala quente sem ventilação ou mover seu PC para um espaço mais aberto onde ele possa respirar facilmente. Substituir a pasta térmica é um método mais drástico, mas você também pode descobrir que girar a velocidade do ventilador em seu PC ajudará.

Às vezes o atraso (ou a sensação de atraso) não tem nada a ver com problemas com seu PC, mas sim com a velocidade de sua conexão à Internet. Internet lenta e pings altos podem causar experiências de jogo desconfortáveis em jogos multiplayer.

Ferramentas como o SpeedTest podem lhe dar uma idéia da velocidade atual da internet e lhe mostrar tanto a velocidade de ping quanto a velocidade de download do upload, mas podem não resolver o problema.

Se você estiver notando quedas na velocidade de sua internet e isso não corresponder ao que seu provedor deveria estar fornecendo, então pode ser um sinal ou um problema de hardware. A atualização de sua rede doméstica pode ajudar a aliviar qualquer problema. Por exemplo, se você estiver usando wireless, tente mudar para uma conexão ethernet em seu PC de jogos. Usar um cabo ethernet garante uma conexão mais sólida e confiável e geralmente um melhor desempenho.

Se você não puder fazer isso, então considere atualizar para Wi-Fi 6 ou uma rede Mesh para uma melhor cobertura.

Só porque seu jogo é a única coisa que você está jogando, não significa que seu PC não esteja ocupado fazendo outras coisas também. Às vezes sua máquina pode estar rodando outros aplicativos em segundo plano que podem estar consumindo o poder de processamento e causando o atraso.

Se você notou um problema, pressione CTRL+SHIFT+ESC ao mesmo tempo para abrir o gerenciador de tarefas a partir daí você poderá ver os processos sendo executados e o que está usando mais em termos de poder de processamento.

Isto inclui mostrar os aplicativos que atualmente usam GPU, CPU e RAM. Obviamente, se há algo mais na lista além de seu jogo que está usando uma grande porcentagem de qualquer uma destas coisas enquanto você está jogando, então isso provavelmente é parte da causa. Clique com o botão direito do mouse sobre o processo ofensivo e clique na tarefa final.

Se você descobrir que há um aplicativo que está fazendo isso regularmente e que não é essencial para seu jogo em PC, então considere desinstalá-lo. Basta pressionar a tecla start do Windows e digitar "adicionar remover ou remover programas" e, em seguida, encontrar e desinstalar o aplicativo.

Alternativamente, se for algo que você usa regularmente mas não precisa constantemente, então clique na guia iniciar no Task Manager. encontre o aplicativo e clique com o botão direito do mouse para desativá-lo. Isso o impedirá de carregar cada vez que o Windows for iniciado.

Às vezes o atraso pode ser causado por problemas com seus drivers gráficos ou por conflitos com outros drivers em seu sistema.

Já escrevemos anteriormente sobre como atualizar os drivers Nvidia e instalá-los de forma limpa para obter os melhores resultados, bem como dicas e truques para melhorar o desempenho do PC. Às vezes, consertar seu atraso pode ser tão simples quanto baixar os drivers gráficos mais recentes. Se você não faz isso há algum tempo e está tentando jogar os últimos jogos, então isso pode ser parte do problema.

Osdrivers Nvidia Game Ready são projetados para garantir que você obtenha o melhor desempenho quando estiver jogando. Os drivers são testados minuciosamente em todos os tipos de hardware para jogos e otimizados para os jogos mais recentes também. Portanto, siga os passos para instalar novos drivers de forma limpa e veja se isso ajuda no seu atraso.

Acredite ou não, às vezes pode ser simplesmente que suas configurações dentro do jogo estejam causando problemas. Alguns jogos podem ter um limite de quadros definido, restringindo seu FPS máximo. Se o v-sync estiver ligado, isto também pode limitar seu FPS máximo e interferir em suas sessões de jogo. Verifique as configurações gráficas do jogo para ver se há um limite de taxa de quadros aplicado.

Outras configurações também podem ajudar a suavizar o desempenho. Alguns jogos são apenas muito intensos, mesmo para hardware de jogos de alto nível. O Cyberpunk 2077 foi particularmente punitivo quando foi lançado pela primeira vez e, embora estivesse lindo, não funcionava particularmente bem quando os gráficos estavam no máximo. Às vezes, baixar as configurações dos gráficos pode ser suficiente para resolver problemas que podem parecer um atraso, mas muitas vezes são apenas quedas nas taxas de quadros.

Alternativamente, você pode ativar configurações como o Deep Learning Super Sampling (DLSS ), que pode ajudar a melhorar o desempenho usando AI para aumentar inteligentemente seus gráficos enquanto requer menos poder de processamento de sua GPU. Existem alternativas ao DLSS, tais como AMD FidelityFX Super Resolution e Intel Xe Super Sampling, mas descobrimos que o DLSS é o mais confiável até agora.

Se você tem um sistema de envelhecimento com o qual vem jogando há algum tempo, então é provável que você já tenha atualizado sua placa gráfica. Uma GPU é uma das coisas mais fáceis de atualizar, mas fazê-lo sem considerar outras partes pode causar problemas. Uma das quais é um gargalo do sistema. Isto pode acontecer onde uma parte é particularmente poderosa, mas outras não são. Se você estiver jogando jogos com um processador Intel Core i3 e um RTX 3090 Ti, talvez você já tenha este problema.

Considere atualizar sua CPU e adicionar RAM extra em seu sistema para melhorar o desempenho geral do sistema e aprimorar sua máquina sem substituir tudo isso.

Se você estiver jogando em um laptop, vale a pena ter em mente que muitos laptops modernos, finos e leves, precisam ser conectados a uma fonte de alimentação para funcionar corretamente. Tecnologia que o Advanced Optimus da Nvidia foi projetado para maximizar a vida útil da bateria, mas o faz com o custo do desempenho.

Best Chromebook 2022: Nossa escolha dos melhores laptops Chrome OS para escola, faculdade e muito mais Por Luke Baker · 13 Maio 2022

Portanto, você não pode simplesmente jogar o título triple-A sem energia e esperar uma experiência suave com FPS elevado. Conecte seu laptop e você verá uma melhora notável no FPS e em sua experiência geral.

PC Gaming Week (9 - 13 de maio) em associação coma Nvidia GeForce RTX

Se você é um veterano de PC Gaming ou um novato total, nós temos você coberto!

Visite nosso centro de jogos para PC para obter as últimas notícias e críticas, conferir algumas características excelentes e encontrar detalhes dos melhores produtos por aí.

Com um monte de conteúdo excelente caindo todos os dias, não deixe de marcar a página e voltar para a sua correção diária.

Escrito por Adrian Willings.