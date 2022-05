Intel revela o primeiro processador de 16 núcleos de laptops do mundo - CPUs HX Intel de 12ª geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Intel revelou uma expansão para sua série H de processadores Intel do 12º gênero Alder Lake, na forma da linha HX.

Durante o evento Intel Vision da empresa, ela revelou novas CPUs construídas especificamente para profissionais e entusiastas de jogos.

A linha HX de processadores foi projetada com "desempenho móvel inigualável" em mente. Para isso, a Intel desenvolveu o primeiro processador de 16 núcleos de portáteis do mundo com a mesma mistura de oito núcleos de desempenho e oito núcleos de eficiência que vimos em seus processadores para desktops.

O HX é projetado com largura de banda extra para mais E/S em laptops portáteis. Isto significa que você poderá colocar suas mãos em laptops com até quatro SSDs NVMe. Ele foi construído para ser à prova de futuro, portanto funcionará com placas gráficas PCIe gen 5, mas também suporta SSDs NVMe gen 5 também.

Como se isso não fosse emocionante o suficiente, a linha HX também será capaz de rodar mais memória. Você será capaz de ter até dois DIMMs por canal com até 128GB de RAM DDR5 amontoados em um laptop fino e portátil.

A série HX é especificamente desbloqueada para overclocking e a Intel diz que isto é ideal para jogos, mas também para cargas de trabalho "de missão crítica". Haverá suporte para isto com software de overclocking atualizado para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de sua máquina. Além disso, o HX trabalha com overclocking XMP 3.0 para DDR5 RAM. Portanto, você pode esperar um melhor desempenho em diversas áreas.

Tudo isso equivale a um aumento de 64% no desempenho quando se compara o Core i9-12900HX com a geração anterior i9-11980HK. O que em termos reais equivale à promessa de até 149 FPS em Forza Horizon 5, 151 FPS em Hitman 3, 114 FPS em Guerra Total: Warhammer III e mais.

Há uma mistura de laptops para jogos e estações de trabalho vindos de suas marcas favoritas, embalados nestes últimos processadores HX. Estes serão combinados com gráficos discretos da Intel, incluindo gráficos Intel Arc também.

