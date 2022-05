Quais partes de seu PC de jogo você deve atualizar primeiro?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das melhores coisas de possuir um PC é como é fácil atualizar peças quando elas começam a se sentir desatualizadas.

O problema é que, com quase todos os componentes de seu PC sendo modulares e atualizáveis, pode ser difícil saber o que você deve atualizar primeiro.

A resposta irá, é claro, variar de sistema para sistema e não há uma resposta correta para todos. Mas, com a ajuda deste guia, você deve ter uma idéia muito melhor de por onde começar.

Portanto, vamos olhar para nossas opções e os benefícios potenciais, e desvantagens, de atualizar cada uma delas.

Um upgrade de armazenamento não é a coisa mais atraente do mundo, certamente não é tão emocionante quanto uma placa gráfica e tende a haver menos luzes RGB brilhantes envolvidas do que com um upgrade de memória.

Apesar disso, se você ainda estiver rodando um disco rígido da velha guarda em seu sistema, um upgrade para um SSD é sem dúvida o upgrade de desempenho mais imediatamente perceptível que você pode fazer. Ele fará com que a inicialização no Windows seja quase imediata, assim como fará com que tudo que você fizer em seu computador se sinta mais rápido e mais responsivo. Além disso, se você usar um SSD menor apenas para Windows, emparelhado com seu disco rígido existente para armazenar arquivos maiores, é um dos upgrades mais baratos que você pode fazer.

Entretanto, hoje em dia, muitos de nós já temos pelo menos um SSD SATA em nossos sistemas. Então, você deveria atualizar de SATA para NVMe na busca de mais desempenho?

A resposta a isso não é tão clara. Os SSDs NVMe têm toda uma série de benefícios, particularmente com produtividade e criação de conteúdo, mas para jogos especificamente, duvidamos que você perceba essa grande diferença. Dito isto, a diferença de preço entre SATA e NVMe está ficando menor a cada dia, e o processo de instalação é muito mais fácil também, sem fios para se preocupar. Portanto, se você precisar de armazenamento adicional de qualquer forma, provavelmente vale a diferença de preço.

Uma atualização de memória tende a estar no topo da lista de prioridades para muitos jogadores de PC. Entretanto, a menos que você esteja operando com RAM de capacidade muito baixa, seu dinheiro é muitas vezes melhor gasto em outro lugar.

Para jogos, 16 GB de RAM normalmente é suficiente para manter as coisas funcionando sem problemas. Mais nunca dói, mas é uma atualização cara que muitas vezes não lhe dará os resultados imediatos que você espera. Quando se trata de desempenho, só recomendamos atualizar sua RAM se você souber que está frequentemente ficando sem memória do sistema - e se seu sistema parar quando você tiver muitas abas cromadas abertas, esse pode ser o caso.

Por outro lado, é uma das atualizações mais fáceis de instalar, portanto, se você estiver apreensivo em desmontar sua preciosa plataforma de jogo, ela pode muito bem ser um bom lugar para começar. É uma maneira super fácil de melhorar a estética de seu PC, também. A memória PCB nua pode facilmente fazer um sistema parecer de baixo custo e há uma infinidade de opções de memória RGB deslumbrantes para escolher.

Esta não deve precisar de introdução, já está no auge da lista de Natal de todos os jogadores de PC, da lista de aniversário e de todas as outras listas que você possa imaginar.

Isso porque a escolha do seu cartão gráfico é o maior fator quando se trata de desempenho em jogos. Um cartão melhor dá-lhe essencialmente a capacidade de executar taxas de quadros mais altas, resoluções mais altas e configurações gráficas mais intensivas.

As desvantagens de atualizar sua placa gráfica também são bastante óbvias. Além da falta de disponibilidade de estoque, é uma atualização cara. Se você estiver saltando para uma classe de desempenho muito mais alta, então você pode precisar atualizar sua fonte de alimentação para corresponder, o que novamente aumenta o custo.

Embora a GPU seja o componente mais importante para o desempenho dos jogos, a CPU não está muito atrás. Estes dois componentes precisam trabalhar em conjunto para criar a experiência de jogo mais otimizada.

Uma placa gráfica realmente topo de gama, emparelhada com uma CPU antiga e de baixa especificação, resultará em gargalos. Isto significa que a placa gráfica é incapaz de funcionar em todo o seu potencial, pois as tarefas baseadas na CPU não conseguem acompanhar a GPU.

Portanto, se você estiver planejando uma atualização gráfica maciça, você deve definitivamente considerar se a CPU precisará de uma atualização para corresponder.

Em teoria, uma atualização da CPU é uma tarefa bastante simples, mas a realidade é muitas vezes muito mais complicada. Uma nova CPU muitas vezes exigirá uma nova placa-mãe para funcionar corretamente, mesmo quando o mesmo tipo de soquete é usado. Quando se trata de trocar tanto a CPU quanto a placa-mãe, você está essencialmente construindo um novo PC. Às vezes é necessário, mas começa a entrar em uma liga diferente das outras atualizações relativamente simples em nossa lista.

Se você notar que seu sistema está funcionando quente, ou ficando muito mais alto do que gostaria, então uma atualização de resfriamento pode ser apenas o bilhete.

Entretanto, se seu sistema já estiver funcionando a temperaturas decentes, é improvável que você veja um aumento de desempenho apenas com uma atualização mais fria. A exceção é que um resfriador mais potente dá maior espaço para overclocking, caso você deseje explorar isso.

Um resfriador agradável poderia fazer maravilhas para a aparência geral do seu PC também. Há muitas opções com iluminação sofisticada e até algumas com displays embutidos, permitindo que você exiba informações do sistema, memes ou qualquer outra coisa que flutue em seu barco - bem no coração de sua plataforma.

Uma fonte de alimentação só tende a ser atualizada com a adição de um componente mais ávido de energia, como uma nova placa gráfica - ou quando a antiga está com defeito.

É importante conseguir uma boa, pois todo o sistema depende dela, mas admitiremos que não é a atualização mais excitante.

Há algumas exceções, entretanto, a PSU Corsair aqui retratada tem um ventilador RGB para adicionar um pouco de estilo a um componente de outra forma bastante mundano.

Por último, mas não menos importante, há sempre a opção de dar um ar de aparência ao seu PC. Isso não afetará o desempenho, apesar do que algumas campanhas de marketing ambiciosas podem lhe dizer, mas há algo a ser dito por ter um sistema que parece tão bom quanto ele joga.

Um novo caso terá o maior impacto visual, mas também é o que consome mais tempo para instalar. Enquanto isso, os ventiladores RGB são uma adição fácil que não vai quebrar o banco e pode realmente transformar o visual de um sistema.

Hoje em dia, não há fim de opções quando se trata de estética de PC - desde extensores de cabo trançado a acessórios de iluminação dinâmicos RGB, a ostra do mundo é sua ostra.

