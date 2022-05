AMD está trabalhando em computadores portáteis de jogos extremos para 2023 com a nova CPU 'Dragon Range

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a AMD está se concentrando no mercado de laptops com jogos extremos em 2023. Anteriormente, a empresa teve algum sucesso na arena dos portáteis para jogos de gama média e entregou com sucesso algumas máquinas bem compactas com muita potência.

Agora, embora a AMD tenha dito que está trabalhando em uma nova CPU móvel que tem o nome de código 'Dragon Range'.

O objetivo desta CPU é criar uma máquina que ofereça o "ápice do desempenho dos jogos". A Dragon Range está configurada para ter a maior contagem de núcleos e de segmentos jamais feita para uma CPU móvel para jogos e promete oferecer também a mais rápida produtividade do criador.

Em vez de portáteis finos e leves, esta CPU será destinada à extremidade mais extrema do espaço do laptop para jogos. Isso significa que os laptops com essas CPUs "existirão em grande parte no espaço onde os laptops para jogos estão conectados na maioria das vezes", de acordo com o diretor de marketing técnico da AMD, Robert Hallock.

Isso inclui os laptops mais grossos com pelo menos 20 mm de espessura e aqueles que se concentram no desempenho em vez de na eficiência energética. Embora isso não signifique que a AMD estará se livrando completamente da eficiência. Hallock declarou ainda que as máquinas serão "...mais eficientes no consumo de energia do que outros laptops nesse período de tempo competitivo".

Além disso, não sabemos muito mais a esse respeito. Embora também valha a pena notar que também há uma linha 'Phoneix' de CPUs vindo para os laptops finos e leves no mesmo período.

Escrito por Adrian Willings.