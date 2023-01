Nvidia GeForce RTX 4070 Ti promete três vezes o desempenho do 3090 Ti

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Durante o CES 2023 Nvidia revelou a GeForce RTX 4070 Ti, a mais recente adição a sua série 40 de GPUs de mesa.

Há algum tempo circulam rumores que sugerem que a Nvidia estava planejando rebranding sua placa gráfica RTX 4080 de 12GB "não-lançada" como uma nova placa e parece que isso agora aconteceu.

A Nvidia GeForce RTX 4070 Ti junta-se à atual bandeirante RTX 4090 e 4080 placas gráficas na linha de produtos. Diz-se que é uma placa high-end com até 40 TFLOPs de desempenho computacional, 7680 núcleos CUDA e 12GB de memória GDDR6X clock a 21 Gbps. Tudo isso vem com um preço de varejo de $799/£799.

Entretanto, espera-se que o RTX 4070 Ti esteja disponível apenas como um cartão de parceiro, sem nenhuma Edição do Fundador em oferta diretamente da Nvidia. Portanto, o preço pode muito bem variar.

Como as outras GPUs da série RTX 40, o RTX 4070 Ti apresenta Shader Execution Reordering (SER) para otimizar a carga de trabalho gráfica, bem como o acesso ao DLSS 3. Portanto, você deve ver um melhor desempenho se estiver se movendo mesmo a partir da extremidade superior da geração anterior.

A Nvidia fez algumas afirmações ousadas sugerindo que o RTX 4070 Ti pode gerenciar três vezes o desempenho do RTX 3090 Ti em uma gama de jogos, embora isto possa muito bem ser feito com a ajuda do DLSS 3.

A Nvidia RTX 4070 Ti estará disponível para comprar a partir de 5 de janeiro, portanto, espere ver as revisões e os benchmarks aparecerem em breve.

Escrito por Adrian Willings.