Como assistir ao evento Nvidia GeForce Beyond special

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nvidia anunciou que está realizando uma transmissão especial no GTC deste ano.

O evento especial GeForce Beyond apresentará o fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, mostrando os mais recentes avanços em jogos, criação e tecnologia gráfica.

Os detalhes sobre o que isso significa são raros no momento, embora a Nvidia já tenha começado a provocar o que está chamando de "ProjectBeyond" e há um hashtag dedicado para isso também:

LOOK BEYOND #ProjectBeyond pic.twitter.com/PJ1qj4Mdei

- NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) 8 de setembro de 2022

O que está sendo anunciado durante a transmissão especial ainda não foi oficialmente revelado. Entretanto, é razoável supor que possamos estar prestes a ouvir mais sobre a próxima iteração das placas gráficas GeForce da Nvidia.

Há algum tempo circulam rumores de que a série RTX 40 poderá ser lançada em breve e o anúncio oficial do evento também diz que os entusiastas de PC não devem perder a transmissão.

Com alguma sorte, finalmente vamos descobrir mais sobre a arquitetura Ada Lovelace da Nvidia e as novas placas gráficas GeForce série RTX 40.

Dicas da próxima placa GeForce RTX 4090 Founders Edition já estão aparecendo online sob a forma de vazamentos e renderizações. As especificações dessa placa também têm circulado sugerindo que ela pode se gabar como 16384 núcleos CUDA e relógios GPU de até 2750MHz junto com a poderosa memória GDDR6X de 23Gbps. Somente o tempo dirá o quão preciso isto é e você pode precisar sintonizar para descobrir.

A conferência GTC 2022 está marcada para começar em 19 de setembro e vai até 22 de setembro de 2022. A transmissão especial começará no segundo dia, 20 de setembro. Está programada para dar o pontapé inicial nestes horários:

8 horas da manhã, horário de verão do Pacífico

11 horas da manhã Horário de verão do leste

16h, horário de verão britânico

17h, horário de verão da Europa Central

Meia-noite, horário padrão do Japão

Na hora certa, a transmissão da GeForce Beyond Special será transmitida ao vivo na conta do Nvidia Twitch e na conta da GeForce no YouTube.

Portanto, não deixe de ir até lá para ficar preso lá. Toque a campainha de notificação no Twitch para não perder ou seguir as contas do Twitter, Facebook e Instagram da Nvidia para ser lembrado.

Escrito por Adrian Willings.