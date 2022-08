Como ativar o G-Sync em seu PC e monitor de jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você tem uma placa gráfica Nvidia e um monitor de jogos compatível, então a Nvidia G-Sync pode lhe ajudar a proporcionar uma experiência de jogo mais suave.

A Nvidia G-Sync é uma tecnologia projetada para ajudar um monitor e uma placa gráfica a se comunicar mais efetivamente e assim lhe proporcionar uma experiência de jogo sem rasgos. Se você tem um monitor de taxa de atualização rápida, você também pode aproveitar o Nvidia Reflex, mas o G-Sync também pode fazer a diferença.

A G-Sync funciona combinando a taxa de atualização de seu monitor de jogo com a taxa de quadros (FPS) do jogo de PC que você está jogando. Isto evita que a tela se rasgue se houver uma queda súbita e dramática no FPS. No entanto, ele não está ligado como padrão, por isso é importante ligar a G-Sync.

Antes de começar, é importante verificar se você tem um monitor capaz de G-Sync. O G-Sync não funcionará a menos que você tenha o hardware para suportá-lo.

A Nvidia tem um banco de dados detalhado que inclui todos os monitores atuais capazes e compatíveis com o G-Sync. Recomendamos verificar isso para ver se seu monitor está nele. Os monitores de ponta nesta lista também oferecem o G-Sync Ultimate. Estes monitores high-end prometem latência ultra-baixa, backlighting multi-zona, brilho máximo de 1.000 lêndeas e cobertura de gama colorida DCI-P3.

No outro extremo do espectro estão os monitores compatíveis com G-Sync que não têm validação G-Sync completa, mas rodam outro tipo de tecnologia Adaptive-Sync como o FreeSync da AMD. Estas telas podem funcionar com o G-Sync, mas também podem não funcionar de forma tão perfeita quanto as telas aprovadas.

Antes de fazer qualquer outra coisa, você precisará ligar o Nvidia G-Sync nas configurações de hardware do seu monitor. Use os botões de menu em seu monitor para encontrar a sincronização adaptativa e as configurações do G-Sync ali e ligue-o.

Onde isto estiver localizado, variará de monitor para monitor. Portanto, você pode precisar consultar seu manual para encontrar onde a configuração está localizada. Uma vez feito isso, você pode ligar o G-Sync no Windows.

Assumindo que você tenha um monitor Nvidia G-Sync capaz, então você precisa seguir alguns passos para ativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho do seu Windows Clique no Painel de Controle Nvidia (no Windows 11 você precisará clicar em "mostrar mais opções" primeiro) A partir daí procure por configurações de "display" no menu do lado esquerdo Depois clique em "set up G-Sync". Clique na caixa marcada "habilitar G-Sync". Escolha se deseja ativá-lo para os modos tela cheia ou janela

Você também pode encontrar o painel de controle Nvidia clicando no botão start e digitando Nvidia Control panel na caixa de busca.

Se você tiver mais de um monitor, então você precisará configurar seu monitor G-Sync como o monitor principal para que o G-Sync funcione corretamente quando você estiver jogando.

Para fazer isso:

Clique com o botão direito do mouse em sua área de trabalho e clique nas configurações de exibição Clique em "identificar" ao lado dos monitores que estão sendo mostrados Descubra qual deles é o monitor da G-Sync e clique no ícone para ele Clique na opção "fazer desta minha tela principal".

Você encontrará então jogos que serão lançados naquele monitor e as configurações que você ligou funcionarão bem quando você jogar.

Uma vez que você tenha ligado a G-Sync, também vale a pena ajustar algumas das configurações em seu jogo. Para obter a melhor experiência, você quer que o FPS de seu jogo corresponda à taxa de atualização de seu monitor. Isto significa que se o FPS for acima de sua taxa máxima de atualização, então sua experiência não será tão boa.

A melhor coisa a fazer é entrar em cada jogo e ajustar algumas configurações. Primeiro, certifique-se de ter definido a taxa máxima de atualização de seu monitor nas configurações. Depois também procure por um limitador FPS. Talvez você ache que definir isto como sendo o mesmo (ou um toque mais baixo) que sua taxa máxima de atualização levará aos melhores resultados.

Não há benefício em ter 300 FPS se seu monitor só puder lidar com 144Hz no máximo. Brinque com as configurações até encontrar o que funciona melhor para você. As configurações podem variar de jogo para jogo. Você também pode achar que vale a pena ativar o V-Sync.

