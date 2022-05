Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É seguro dizer que nos últimos anos temos visto um grande número de avanços quando se trata da tecnologia que vai dentro de seus laptops. Agora você pode obter um laptop potente e portátil de uma série de fabricantes, e ele também não tem que custar a terra.

Se você não notou, houve uma grande atualização na performance gráfica, especialmente da mais recente GeForce RTX série 30 GPUS da Nvidia.

Portanto, se você ainda estiver balançando um laptop com o modelo GTX série 10, há uma grande chance de você experimentar um grande impulso e de não ter que gastar uma fortuna para conseguir essa atualização de desempenho.

Se, por exemplo, você for com um laptop RTX 3060 como este Gigabyte G5, você pode gastar tão pouco quanto £799 e se beneficiar da mais recente tecnologia. Então, exatamente o que foi melhorado desde a série 10 (como este Razer Blade mais antigo)? Em resumo - muito.

Nvidia tem um monte de tecnologias que combinam com uma placa gráfica. Todas elas se combinam para criar uma experiência rápida e versátil.

Há o Dynamic Boost, a tecnologia da Nvidia que muda automaticamente a energia da CPU para a GPU quando ela é necessária, para garantir o mais alto desempenho, mas sem ter que fazer nada.

Há também algo chamado DLSS, que é a abreviação de Deep Learning Super Sampling, e é uma tecnologia de IA usada para aumentar a performance gráfica e as taxas de quadros usando os processadores Tensor Core AI embutidos diretamente na própria GPU. Isso significa uma jogabilidade super suave graças às rápidas taxas de quadros sem sacrificar a qualidade da imagem, perfeita para tirar proveito de telas de atualização rápida como o painel de 144hz naquele laptop Gigabyte.

As GPUs para laptops da série RTX 30 também vêm equipadas com recursos de traçado de raio, de modo que os jogos com suporte de traçado de raio mostram com efeitos de iluminação muito mais realistas. É uma técnica de iluminação visual que torna mais precisa a luz em uma cena e requer menos tempo de criação do artista do que os métodos antigos.

E há muitos jogos que tiram proveito dessas tecnologias Nvidia. Estes incluem Guardiões da Galáxia, Apex Legends, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider e até Minecraft, entre muitos, muitos mais.

Assim, onde você pode ter encontrado um laptop da série 10 lutando para manter essas altas taxas de quadros, ou cenas maravilhosamente traçadas por raios, a série RTX 30 usa sua inteligência avançada para se manter a par dos jogos mais exigentes sem esforço.

Em resumo, você pode obter um desempenho incrível, em um sistema que você pode carregar em sua mochila.

Mas não se trata apenas de força bruta de jogo. Os últimos laptops da série 30 também têm outras capacidades inteligentes que os tornam ideais para o trabalho e o uso diário em geral, seja você um criativo ou apenas alguém que precisa de uma máquina portátil para fazer o trabalho.

A Nvidia também trabalhou com fornecedores de CPU para desenvolver uma nova estrutura de baixo nível chamada CPU Optimizer que permite ao driver da GPU Nvidia otimizar ainda mais o desempenho, as temperaturas e o consumo de energia. A eficiência é alcançada reduzindo cálculos desnecessários de overhead e a energia é deslocada de entre a GPU e a CPU sempre que for mais necessária.

O Rapid Core Scaling é outra nova tecnologia Nvidia que beneficiará aplicações criativas como Adobe Premiere Pro, Blender, ou MATLAB. O Rapid Core Scaling detecta automaticamente as características da carga de trabalho e desloca rapidamente a energia entre os núcleos da GPU enquanto a bateria está ligada. Ao deslocar inteligentemente a energia com base na carga de trabalho, é possível obter taxas de relógio mais altas e maior desempenho.

Estas otimizações de trabalho também garantem que sua bateria não se esvazie tão rapidamente como se estivesse com uma abordagem totalmente em chamas, e também significa que você não terá os ventiladores girando como lâminas de helicóptero.

Portanto, aí está, algumas razões muito convincentes pelas quais você deve considerar abandonar seu velho laptop da série 10 para uma nova máquina GeForce RTX série 30 como a Gigabyte G5. E, como mencionamos, você pode pegá-lo por tão pouco quanto £799 no Reino Unido.

Estes são apenas alguns dos benefícios que você obtém por mudar para um laptop Nvidia GeForce RTX série 30 - você pode descobrir ainda mais no site da Nvidia aqui.

