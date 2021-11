As placas gráficas da série RTX 40 da Nvidia podem ser lançadas em 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De acordo com relatos, a Nvidia está se preparando para lançar sua próxima geração de placas de vídeo para jogos em 2022. As GPUs GeForce RTX série 40 da empresa estão em desenvolvimento e serão baseadas na arquitetura Ada Lovelace.

De acordo com a Wccftech, vários vazadores confiáveis confirmaram que a Nvidia está utilizando o nó de processo 5mn da TSMC para as novas placas gráficas da série 40 que chegam em 2022. Isso agora foi confirmado por informações vindas diretamente das fábricas taiwanesas onde as placas gráficas estão sendo feitas.

O usuário do Twitter RetiredEngineer compartilhou algumas das informações postadas originalmente no Digitimes:

"A atualização bienal de GPU da Nvidia chegando em 2022, montando em metaverso e jogos. Após o H100, com base na arquitetura Hopper, usando 5nm + CoWoS da TSMC, voltado para datacenter / AI, GPU de jogos série RTX40, baseado na arquitetura Ada Lovelace, também vai usar o TSMC 5nm .... " - RetiredEngineer® (@chiakokhua) 30 de novembro de 2021

Baseados na arquitetura Ada Lovelace, essas novas GPUs são sugeridas para oferecer uma série de melhorias e inovações que devem torná-las interessantes.

Os vazamentos sugerem que a GPU Nvidia GeForce RTX 4090 - o carro-chefe da linha - será alimentada por Ada Lovelace AD102. Essa GPU terá 18432 núcleos CUDA (um aumento significativo em relação aos 10496 no atual RTX 3090). Ele também pode ter uma velocidade de clock de até 2,5 GHz e até 92 TFLOPs de desempenho de computação. Todos os grandes saltos das 30 cartas da série.

Se essas especificações forem precisas, pode haver um salto de desempenho de até 150% - um salto semelhante que vimos entre o RTX 2080 TI e o RTX 3090. No mundo real, isso equivale a cerca de 50% de melhoria no desempenho de jogos, então certamente seria interessante ver isso de novo.

As placas de vídeo da série RTX 40 da Nvidia podem competir cara a cara com as placas de vídeo da série Radeon RX 7000 baseadas em RDNA 3 da AMD. Mas só o tempo dirá o quanto disso é preciso.