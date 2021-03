A Nvidia pode estar se preparando para lançar RTX 3080 Ti e 3070 Ti em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos nós sabemos como é difícil conseguir uma placa de vídeo no momento. Eles estão em alta demanda, com suprimento infinito, problemas de escalador e mineração. Mas parece que a Nvidia não vai desacelerar tão cedo e pode estar se preparando para lançar duas novas placas para se juntar à linha 3000 da série.

De acordo com rumores recentes e descobertas de especificações, parece que a placa de vídeo topo de linha RTX 3080 Ti pode ser lançada em abril, com a mais acessível RTX 3070 Ti aparecendo logo depois em maio.

Infelizmente, essas informações chegam em meio a uma grave escassez de semicondutores que está causando estragos na indústria. Isso significa que, mesmo quando esses cartões forem iniciados, você ainda terá problemas para conseguir um deles.

Deixando de lado os problemas de abastecimento, essas futuras placas de vídeo devem ser interessantes - com a RTX 3080 Ti posicionada bem entre a RTX 3080 e o carro-chefe da linha, a RTX 3090.

Vazamentos atuais sugerem que o RTX 3080 Ti está configurado para obter um aumento de memória com 12 GB de GDDR6X de VRAM (2 GB a mais que o 3080), bem como um aumento nos núcleos CUDA. Se houver vazamentos, esta nova GPU terá 10.240 núcleos CUDA, o que é um pouco mais do que os 8.704 núcleos CUDA do padrão RTX 3080.

Enquanto isso, o RTX 3070 Ti possui 8 GB de memória GDDR6X. Isso é menos do que o RTX 3070, mas com memória mais rápida. Ele também terá 6.144 núcleos CUDA, o que é um salto em relação aos 5.888 núcleos CUDA do 3070 não Ti.

Isso é tudo que sabemos por enquanto, mas esperamos descobrir mais em breve.

Escrito por Adrian Willings.