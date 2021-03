Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Então você comprou um PC para jogos novinho em folha ou conseguiu uma nova placa de vídeo , mas sabe como tirar o máximo proveito disso?

Por padrão, sua máquina de jogos pode não estar fornecendo o desempenho que você espera.

Além de instalar os drivers gráficos mais recentes, existem algumas coisas surpreendentemente fáceis que você pode fazer para melhorar os quadros por segundo no jogo e o desempenho geral.

Siga este guia para obter algumas dicas simples sobre as configurações que você pode alterar no Windows 10 e software relevante para ajustar seu desempenho e obter um bom impulso.

O Modo de jogo do Windows é uma das coisas mais fáceis que você pode fazer para melhorar as configurações. Dizer ao Windows que você é um jogador e fazer com que o sistema operacional otimize o desempenho para você é uma delas.

Para esta configuração, você precisará da versão mais recente do Windows 10, mas, além disso, é muito simples ativar o Modo de Jogo.

Para ativar o modo de jogo, siga estas etapas:

Pressione o botão Iniciar no teclado e digite Jogo

Clique em Configurações do modo de jogo quando ele aparecer na parte superior do menu Iniciar

Clique no botão para ligar o modo Jogo

Fácil.

Com o equipamento certo (ou seja, uma nova GPU e Windows 10), você pode habilitar o agendamento de GPU acelerado por hardware para reduzir a latência e melhorar o desempenho. Isso é suportado pelas GPUs AMD e Nvidia e oferece outra maneira de aumentar o desempenho.

Existem duas partes para este ajuste de configuração, mas são fáceis de fazer. Neste caso, estamos usando gráficos Nvidia, mas etapas semelhantes estão disponíveis para AMD:

Pressione o botão Iniciar e pesquise por Configurações Gráficas

Em seguida, clique para ativar o Agendamento de GPU acelerado por hardware

Role para baixo e veja as configurações de "preferência de desempenho gráfico" a partir daí você pode escolher o aplicativo para definir sua preferência. Para a Nvidia, este é o painel de controle da Nvidia. Você pode selecionar isso como um aplicativo de desktop ou aplicativo de loja da Microsoft por meio do menu suspenso

Clique no aplicativo, clique nas opções e selecione alto desempenho

O Windows tenta naturalmente minimizar o uso de energia, quer você esteja jogando em um desktop ou em um poderoso laptop para jogos . Isso é obviamente útil se você deseja manter suas contas de energia baixas, mas pode estar impedindo você de obter o máximo de FPS e aproveitar ao máximo sua máquina de jogos.

No entanto, é fácil de ajustar:

Aperte o botão Iniciar e digite Power

Clique em Configurações de energia e suspensão

No lado direito da janela que aparece, clique em configurações adicionais de energia

A partir daí, selecione alto desempenho ou desempenho final para garantir que você tenha potência suficiente para o seu jogo

Se você tiver um monitor de jogos compatível com G-Sync , vale a pena verificar se o G-Sync está configurado corretamente. Embora isso não vá necessariamente aumentar o desempenho, melhorará sua experiência geral, oferecendo visuais mais suaves e atraentes.

Para fazer isso, clique com o botão direito na área de trabalho, abra o Painel de Controle da Nvidia e encontre "Setup G-Sync" no menu do lado esquerdo. A partir daí, você pode escolher ativar o G-Sync se ainda não estiver ativado.

Se você está tentando maximizar seu FPS, então é provável que você tenha um bom monitor de jogos com uma taxa de atualização rápida. Mas simplesmente conectar um desses monitores não é suficiente por si só para oferecer o melhor desempenho.

O Windows 10 nem sempre usa como padrão a taxa de atualização máxima. Portanto, esta é outra configuração que você precisará alterar manualmente.

Existem duas maneiras de fazer isso, a primeira é por meio das configurações de exibição do Windows:

Clique com o botão direito na sua área de trabalho e clique em configurações de exibição

Role para baixo até ver "configurações avançadas de exibição"

Em seguida, role para baixo para atualizar a taxa e clique no menu suspenso. A partir daí, selecione a taxa de atualização máxima do seu monitor.

Como alternativa, use o Painel de Controle da Nvidia:

Clique com o botão direito na sua área de trabalho e clique no painel de controle Nvidia

Em "exibir", encontre a opção para "alterar a resolução"

A partir daí, clique na lista suspensa de taxa de atualização e selecione a configuração mais alta possível.

Para obter o melhor desempenho, os jogos que você está jogando idealmente precisam suportar o Nvidia Reflex , mas também é possível dar um impulso ao seu sistema e reduzir a latência com o modo de latência ultrabaixa da Nvidia.

Esta configuração pode ser acessada no Painel de controle da Nvidia:

Clique com o botão direito na sua área de trabalho e clique em Painel de Controle Nvidia

À esquerda, navegue para gerenciar as configurações 3D

Role para baixo em Configurações globais e encontre "Modo de baixa latência" - em seguida, selecione Ultra no menu suspenso

Enquanto você está aqui, também vale a pena dizer ao painel de controle para preferir o desempenho máximo. Role um pouco mais para baixo e encontre "modo de gerenciamento de energia" e selecione "preferir desempenho máximo" no menu suspenso.

Se você estiver executando uma placa de vídeo Nvidia, vale a pena baixar o GeForce Experience se ainda não o tiver instalado.

Esta ferramenta não só dá acesso a downloads de driver fáceis e a capacidade de capturar imagens de jogos com Nvidia Shadowplay e Ansel , mas também permite que você otimize o desempenho de várias maneiras também.

Abra a experiência GeForce e você terá a oportunidade de examinar seu sistema em busca de jogos e, em seguida, simplesmente clicar para otimizar todos os jogos. Você também pode acessar essas configurações clicando na engrenagem e em para otimizar automaticamente os jogos recém-adicionados.

Na Nvidia GeForce Experience, clique na engrenagem de configurações e clique nas configurações gerais. Lá você verá uma opção para "Ativar recursos experimentais". Marque isso e você poderá acessar várias configurações pressionando ALT + Z.

Com a opção de sobreposição, você encontrará um botão à direita marcado como "desempenho" e terá acesso a uma barra lateral com várias configurações de monitoramento de desempenho.

No meio do caminho, você também encontrará uma configuração marcada como "ativar a sintonização automática". Marcar isso permite que a Nvidia GeForce Experience faça um overclock automático de sua placa de vídeo para obter ainda mais desempenho com apenas alguns cliques. Clique para ativá-lo, aceite o aviso e aguarde os resultados da verificação.

Outra opção aqui é ter uma sobreposição de desempenho com básico, avançado ou latência exibida na tela. Isso permitirá que você veja os frutos de seus esforços ao marcar todos os diferentes botões para ajustar as configurações.

A parte da latência desse monitoramento de desempenho é mais útil ao usar o Nvidia Reflex , mas os básicos e avançados serão úteis para ficar de olho no seu sistema enquanto joga para ter certeza de que está obtendo o FPS que deveria.

Existem algumas configurações extras que você pode ativar em jogos específicos. Isso inclui Nvidia Reflex que é projetado para minimizar a latência e DLSS que usa AI para melhorar o FPS de maneiras inteligentes.

Infelizmente, apenas alguns jogos suportam essas configurações no momento, mas o número está aumentando regularmente.

Deep Learning Super Sampling (também conhecido como DLSS) é a mais útil dessas duas configurações quando se trata de melhorar seu FPS. Isso tira a pressão de sua placa gráfica usando IA para ajudar a aprimorar a imagem - o que significa que a placa gráfica pode renderizar uma imagem de baixa qualidade inicialmente.

Isso é semelhante a executar seu jogo em 1080p em vez de 4K, mesmo quando você tem uma tela de 4K, mas usa DLSS para aumentar a imagem para 4K, de forma que você ainda veja uma imagem 4K, mas com os quadros por segundo que obteria com 1080p. Ou pelo menos perto disso de qualquer maneira.

Se o jogo suportar, as configurações de DLSS geralmente incluem modos de desempenho, balanceado e qualidade. A qualidade oferece a melhor aparência das imae, enquanto o desempenho oferece o máximo de FPS, mas pode não ser tão bonito.

A Nvidia melhorou o DLSS recentemente e está constantemente trabalhando para torná-lo ainda melhor e ajudar os desenvolvedores a implementá-lo em mais jogos também.

Escrito por Adrian Willings.