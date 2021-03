O que é DLSS? Explicação da tecnologia gráfica baseada em IA da Nvidia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está procurando as melhores e mais recentes placas de vídeo Nvidia RTX, deve ter ouvido falar da DLSS. Se você não tem certeza do que é, nós temos as respostas.

A Nvidia claramente tem algum hardware de jogo sério na forma de várias placas gráficas diferentes, mas a empresa também tem trabalhado em uma série de tecnologias de software diferentes nos últimos anos projetadas para aproveitar ao máximo esse hardware.

A empresa tem feito um grande avanço nos poderes do rastreamento de raios e na experiência que pode agregar aos jogos. Esta tecnologia adiciona visuais aprimorados por meio de iluminação realista, sombras precisas e fontes de luz difusa. Mas também pode colocar pressão no seu PC de jogos e diminuir sua contagem de FPS, o que é péssimo para qualquer jogador de PC.

É aí que entra o DLSS. Esta é uma tecnologia projetada para permitir que você aproveite ao máximo a incrível fidelidade visual enquanto melhora o desempenho e mantém suas taxas de quadros altas para que você possa aproveitar ao máximo seu monitor de jogos sofisticado .

Deep Learning Super Sampling (também conhecido como DLSS) é uma tecnologia de inteligência artificial que a Nvidia desenvolveu para ajudar a melhorar o desempenho de sua máquina de jogos, mesmo quando você executa configurações mais altas.

A ideia é colocar menos pressão em sua GPU, renderizando a imagem original em uma resolução mais baixa e, em seguida, usando inteligência artificial para aumentar a imagem para dar a impressão de que está sendo executada em uma resolução mais alta.

Imagine que você está jogando um título AAA visualmente deslumbrante em configurações máximas em um monitor 4K, mas o jogo está realmente rodando a 1080p, sendo então aumentado pela IA para 4K usando DLSS. Isso significa que o jogo pode rodar mais rápido e mais suavemente, dando a você grandes ganhos de FPS, mas sem prejudicar o visual.

Melhor laptop 2021: Os melhores notebooks gerais e premium para trabalhar em casa e muito mais Por Dan Grabham · 3 Março 2021

A inteligência artificial DLSS está essencialmente adicionando os pixels extras para resultar em uma visão fantástica, mas que seja suave e não o deixará chorando por causa da queda do contador de FPS.

O DLSS não é perfeito, mas melhorou com o tempo e agora a Nvidia tem várias configurações DLSS que incluem desempenho, modo equilibrado e qualidade. Você pode alternar entre eles com base em sua experiência com qualidade, oferecendo os melhores aprimoramentos visuais, enquanto o desempenho pode ajudar a aumentar seu FPS se parecer que está caindo.

Mencionamos como o traçado de raios pode adicionar aos efeitos visuais gerais do jogo, mas pode ter um impacto negativo no desempenho do jogo. O DLSS contorna isso e permite que você mantenha configurações como essa, mas funciona um pouco de magia gráfica séria para melhorar o desempenho geral.

Vimos isso em ação em vários jogos. Em alguns, isso faz uma diferença mais significativa do que outros. Nas configurações máximas, o Cyberpunk 2077 foi particularmente desgastante quando foi lançado pela primeira vez. Mesmo com um PC robusto e um RTX 3080 estávamos obtendo 20-30 FPS com DLSS desligado, mas todo o resto estava no máximo. Ligar o DLSS resultou em quase o dobro da taxa de quadros e em uma experiência muito mais suave.

No entanto, ainda não é perfeito. Quando definido para o modo de desempenho, você pode notar alguma degradação na qualidade visual geral, dependendo do que você está jogando. Um leve borrão pode ocorrer quando comparado a funcionar a 4K com o DLSS desligado. Na maior parte, embora a tecnologia funcione bem e valha a pena brincar com a compensação.

Inicialmente, quando o DLSS foi lançado pela primeira vez, apenas alguns jogos o suportavam e você não podia simplesmente executá-lo em qualquer coisa. Desde então, o DLSS foi aprimorado e lançado na forma de DLSS 2.0. A empresa também tentou torná-lo mais acessível aos desenvolvedores para que ele não precise ser treinado em jogos específicos para ter o melhor desempenho, mas, em vez disso, poderia ser mais amplamente integrado ao maior número possível de jogos.

Ainda assim, a implementação do DLSS depende dos desenvolvedores, mas vimos isso em vários jogos. A Nvidia também tem algumas afirmações ousadas sobre as melhorias de desempenho que o DLSS oferece para os seguintes títulos:

DEATH STRANDING - DLSS permite 100+ FPS a 1440p para todas as GPUs RTX, e pode

fornecem 60 FPS suaves ou mais em 4K.

fornecem 60 FPS suaves ou mais em 4K. F1 2020 - DLSS permite 100+ FPS a 1080p para todas as GPUs RTX e 60+ FPS suaves a 4K com configurações máximas para RTX 2060 Super e GPUs superiores.

Controle - DLSS permite que os jogadores alcancem 1440p 60+ FPS com configurações máximas e traçado de raio habilitado no RTX 2070 Super e GPUs superiores.

MechWarrior 5: Mercenaries - DLSS permite 60+ FPS em resoluções de 4K para o RTX 2070 Super e GPUs superiores, e garante um 80+ FPS suave a 1440p para todos os GPUs RTX.

Deliver Us the Moon - DLSS permite que o RTX 2060 e o RTX 2060 Super sejam reproduzidos nas configurações máximas com o traçado de raio ativado em até 1440p.

Wolfenstein: Youngblood - DLSS permite que as GPUs RTX vejam um aumento de desempenho de até 2X em 4K, permitindo uma experiência muito mais suave.

A lista oficial de jogos que suportam DLSS está em constante expansão, mas atualmente inclui:

Em meio ao mal

Hino

Battlefield V

Bright Memory

Call Of Duty: Black Ops Cold War

Ao controle

Cyberpunk 2077

Death Stranding

Entregue-nos a Lua

F1 2020

Final Fantasy XV

Quinze dias

Ghostrunner

Conflito de Ferro

Justiça

Vingadores da Marvel

Mechwarrior V: Mercenários

Metro Exodus

Minecraft

Monster Hunter: World

Mount & Blade II Bannerlord

Nioh 2: a edição completa

Shadow of the Tomb Raider

O médio

Assistir Legião de Cães

Wolfenstein Youngblood

Se você deseja saber mais sobre o DLSS, pode ler sobre ele no site oficial da Nvidia .

Escrito por Adrian Willings.