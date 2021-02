Nvidia revela mais sobre a GPU RTX 3060

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A placa de vídeo RTX 3060 da Nvidia foi anunciada no início de janeiro, mas os detalhes sobre as especificações eram um pouco limitados na época. Agora, a Nividia atualizou sua página oficial do produto com mais informações, incluindo uma data de lançamento prevista para 25 de fevereiro.

As placas Nvidia GeForce RTX 3060 Ti e RTX 3060 são algumas das mais recentes na linha da série 3000 e algumas das mais acessíveis também, com preços a partir de £ 299 / $ 329. No entanto, esses cartões são considerados para oferecer "a experiência de jogo definitiva" com todas as vantagens do rastreamento de raios e da DLSS em um pacote acessível.

As especificações completas do 3060 também foram reveladas, com alguns dos destaques sendo:

Arquitetura - Ampere

Núcleos CUDA - 3584

Tamanho da memória - 12 GB GDDR6

Velocidade VRAM - 16 Gbps

Núcleos tensores - 3ª geração

Núcleos RT - 2ª Geração

Relógio Base (MHz) - 1320

Boost Clock (MHz) - 1780

Resolução digital máxima - 7680x4320

Apesar de revelar mais informações, a Nvidia ainda não confirmou coisas como o número de núcleos Tensor ou núcleos RT, tornando difícil comparar este modelo com os outros da série 3000 apenas no papel.

Sabemos que o 3060 será capaz de tirar proveito do DLSS e os usuários também poderão aproveitar ao máximo recursos como o Nvidia Broadcast .

Esperançosamente, descobriremos mais nas próximas semanas.

Escrito por Adrian Willings.