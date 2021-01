Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No evento CES deste ano apenas virtual, a Nvidia está apresentando sua nova placa GeForce RTX 3060 de $ 329 para laptops de jogos.

Este é diferente do cartão RTX 3060 Ti , que custa US $ 399 e foi lançado no mês passado. Em vez disso, o novo RTX 3060 da empresa seguirá as placas GTX 1060 Pascal, uma opção popular para jogadores de PC. O RTX 3060 incluirá 12 GB de memória GDDR6, e a Nvidia disse que você pode esperar um desempenho de rastreamento 10 vezes maior e, como as placas RTX 3000 da Nvidia, será capaz de usar os aplicativos RTX da Nvidia e tem suporte DLSS.

Se você está se perguntando sobre a tecnologia DLSS da Nvidia, ela basicamente aproveita as redes neurais e supercomputadores de IA para ver os jogos e reforçar as imagens em resoluções mais baixas. Ele permite que um título seja renderizado em uma resolução mais baixa e usa a tecnologia de reconstrução de imagem da Nvidia para aumentar sua escala.

O resultado final? Será parecido com 4K nativo ou melhor. Basta olhar para este slide de desempenho em jogos da empresa durante sua apresentação CES 2021:

A Nvidia disse que está planejando lançar o chip RTX 3060 globalmente no final de fevereiro de 2021 por cerca de $ 329. Nenhuma palavra ainda sobre os preços do Reino Unido, no entanto.

Para mais anúncios do CES 2021, consulte o resumo detalhado do Pocket-lint aqui.

Escrito por Maggie Tillman.