A Nvidia está promovendo as versões móveis das GPUs da série RTX 3000

(Pocket-lint) - O evento CES online da Nvidia está previsto para acontecer em 12 de janeiro , mas enquanto isso, a empresa já está provocando o que está por vir.

Já houve rumores circulando online, sugerindo que a empresa está prestes a anunciar vários modelos móveis das placas gráficas da série RTX 3000. Agora Nividia está aguçando nosso apetite com um tweet vago:

Com um pequeno vídeo, Nividia mostra algumas pistas não tão sutis sobre o que está por vir. Essas pistas incluem uma breve visão de um laptop fino para jogos, a arte do jogo Outriders e amostras de uma unidade de processamento gráfico ao lado do logotipo da GeForce RTX.

Embora não saibamos detalhes exatos ainda, há rumores sugerindo que a Nvidia está se preparando para anunciar versões móveis do RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080 - em variantes Max-Q para manter as coisas finas, rápidas e poderosas.

Por que Outriders aparece no teaser é outra curiosidade, embora tenhamos visto muitos exemplos de Nvidia focando em impulsionar o poder do software de seu hardware. Especialmente com traçado de raio e DLSS, então é razoável supor que Outriders terá alguns gráficos interessantes que ajudam a aproveitar ao máximo o novo hardware.

Outra dica na imagem sugere que a Nvidia também revelará mais sobre o BAR redimensionável (Base Address Register). Esta é uma tecnologia que pode aumentar o rendimento entre uma CPU e GPU para melhorar o desempenho dos jogos. Isso é algo que a AMD já tem e a Nvidia e a Intel estão aparentemente trabalhando juntas.

Descobriremos mais amanhã.

