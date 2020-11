Nvidia GeForce RTX 3060 Ti pode ser lançada em 17 de novembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série 3000 de placas de vídeo da Nvidia tem sido lançada lentamente nas últimas semanas, com a 3070 agora disponível para pré-encomenda.

Enquanto as pessoas estão falando sobre os problemas de fornecimento que a Nvidia está tendo com essas novas placas de vídeo, parece que a empresa está se preparando para lançar outro modelo na linha em meados de novembro. Há rumores de que o RTX 3060 Ti será lançado em 17 de novembro.

A adição mais acessível à linha já vazou e teve suas especificações confirmadas em vários lugares. Agora, informações vindas do MyDrivers sugerem que o 3060 Ti será lançado em meados de novembro e virá com um preço abaixo de US $ 400.

Obviamente, a 3060 Ti é a placa mais básica para esta série, mas com algumas especificações interessantes ainda. Essas especificações incluem 4.864 núcleos CUDA, 8 GB de GDDR6 VRAM, 38 núcleos RT e um clock base de 1410 MHz. Acredita-se que o RTX 3060 Ti terá um tamanho semelhante ao RTX 3070, tornando-o uma escolha lógica para quem procura construir uma máquina de jogos de fator de forma menor .

Será interessante ver se este se esgota tão rápido quanto as outras ofertas.

Escrito por Adrian Willings.