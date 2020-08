Há rumores de que a série Nvidia RTX 3000 será lançada em setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De acordo com várias fontes, a Nvidia está se preparando para anunciar e lançar sua próxima linha de placas de vídeo na forma da série RTX 3000.

A WCCFTech publicou um relatório afirmando que fontes estão sugerindo um cronograma de lançamento provisório para a nova gama de GPUs em setembro.

As fontes estão sugerindo que a gigante gráfica está planejando lançar três classes diferentes da série RTX 3000 em setembro, com mais chegando nos meses seguintes.

Atualmente não há uma palavra oficial sobre a convenção de nomenclatura que a Nvidia usará para essas novas placas, mas acredita-se que a substituição para a RTX 2080 Ti será a primeira a ser lançada. Isso também acontecerá em meados de setembro. Também é sugerido que essa versão terá 24 GB de vRAM e será uma verdadeira fera para jogos.

As versões "super" das novas placas gráficas também devem ser lançadas logo depois disso, em meados de setembro e início de outubro. Esta programação de lançamento é sugerida para permitir que a Nvidia concorra diretamente com os lançamentos da AMD no mesmo período.

A série RTX 3000 está sendo lançada junto com a nova arquitetura Ampere e se os rumores forem verdadeiros, haverá melhorias significativas no poder de processamento. Vazamentos anteriores apareceram sugerindo que a substituição da série RTX 3000 do 2080 Ti será até 40 por cento mais rápida.

Momentos emocionantes para jogadores de PC.

Escrito por Adrian Willings.