Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Minecraft com RTX está agora na versão beta no Windows 10 - trazendo visuais traçados por raios para o jogo mais vendido pela primeira vez. Abordamos como experimentar a versão beta aqui e agora há mais motivos para fazê-lo, pois a Nvidia adicionou ainda mais mundos para brincar.

Naturalmente, o Minecraft continua tão popular como sempre depois de uma década - e a Nvidia diz que ainda está entre os cinco primeiros jogos jogados no hardware GeForce.

A Nvidia , a Microsoft e o desenvolvedor Mojang adicionaram uma forma de rastreamento de raio conhecida como rastreamento de caminho para a versão Windows 10 do jogo. Isso simula a maneira como a luz é transportada pela cena. Segundo a Nvidia, "apresenta um modelo unificado para cálculos de iluminação para muitos tipos diferentes de efeitos que tradicionalmente são implementados separadamente usando renderizadores rasterizados ou híbridos".

Esses efeitos incluem luz direta do sol e de outros lugares, feixes de luz, reflexos precisos na água e no metal, luz emitida pela lava e outras superfícies, além de sombras mais realistas.

Agora, o software está aberto na versão beta no Windows 10 como parte do programa Xbox Insider . Quando sair da versão beta, o Minecraft com RTX será uma atualização gratuita ainda este ano para qualquer pessoa que possua o Minecraft no Windows 10.

"A próxima grande evolução do Minecraft chegou com o Minecraft com RTX", disse Saxs Persson, diretor de criação de franquias do Minecraft na Microsoft.

"O núcleo do Minecraft comum é construir com blocos. As GPUs GeForce RTX transformam o mundo Minecraft com uma aparência dramaticamente mais realista, adicionando efeitos de iluminação, sombras, reflexões, refrações e muito mais ao kit de ferramentas do construtor".

Os mundos originais lançados como parte da versão beta foram:

Aquatic Adventure RTX por Dr_Bond

Cor, luz e sombra RTX da PearlescentMoon

Crystal Palace RTX por GeminiTay

Imagination Island RTX por BlockWorks

Neon District RTX da Elysium Fire

De templos e totens RTX por Razzleberries

Desde então, Nivida lançou cinco novos mundos como parte do Creator Worlds Pack # 2 . Esses novos mapas incluem uma mistura de mundos de aventura, sobrevivência e minijogos, incluindo: