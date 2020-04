A Nvidia está planejando melhorar a sua experiência com laptops com gráficos Super RTX

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nvidia está ajudando os fabricantes de laptops a criar laptops para jogos mais rápidos, mais poderosos e mais eficientes.

A empresa está lançando novas placas gráficas SUPER RTX e designs Max-Q para dispositivos de jogos portáteis que devem resultar em melhor desempenho, maior eficiência e preços ainda mais acessíveis.

Estamos prontos para ver vários novos laptops com placas gráficas SUPER provenientes das maiores marcas de laptops nos próximos meses. A Nvidia diz que está trabalhando com mais de 100 OEMs para produzir laptops para jogos com essas novas placas e novas GPUs Max-Q.

Diz-se que os processadores gráficos atualizados oferecem dupla eficiência e maior desempenho. Estes terão o novo DLSS 2.0 (Deep Learning Super Sampling) que usa inteligência artificial para aumentar as taxas de quadros e melhorar as imagens também.

Essa tecnologia vai ao lado da tecnologia Advanced Optimus para melhorar o desempenho e a vida útil da bateria, além de permitir visuais G-Sync e 4K a 120Hz.

A Nvidia afirma que essas novas GPUs RTX resultarão em dramáticos pulos de desempenho em comparação com os processadores Max-Q a partir de 2017. Jogos como Control , Wolfenstein: Youngblood e Deliver us to the Moon, vistos em um laptop com tecnologia Nvidia GeForce GTX 1080 Max-Q 2017 chegaria a 73 FPS. Agora, com um novo laptop RTX 2080 SUPER, a Nvidia diz que podemos esperar cerca de 167 FPS.

Além das melhorias de desempenho, essa tecnologia recém-atualizada deve tornar os laptops de jogos poderosos mais acessíveis também. Por exemplo, existem vários laptops RTX 2060, incluindo o Acer Nitro 5, Asus ROG G512, HP Omen 15, Lenovo Y540, MSI GF65 Thin e mais, com preços a partir de US $ 999.

Diz-se que esses laptops oferecem até cinco vezes o nível de desempenho dos laptops de jogos com preços semelhantes a partir de 2016. Certamente é bom ver máquinas de jogos mais acessíveis chegando ao mercado sem comprometer a energia.

Também estão chegando máquinas mais poderosas, como o Asus ROG Zephyrus Duo 15, que ostenta uma Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER e uma impressionante configuração de tela dupla também.