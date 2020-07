Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Netflix transmite conteúdo 4K HDR há anos, mas os usuários de Mac nunca foram capazes de assistir com essa qualidade. O MacOS Big Sur, no entanto, mudará isso quando for lançado oficialmente para Macs ainda este ano.

A Apple anunciou recentemente a atualização do sistema operacional Big Sur para Macs, e já começamos a reunir as maiores mudanças que ela traz aqui. Mas os observadores da Apple no 9to5Mac descobriram que a nova versão do Safari em Big Sur apresenta vários aprimoramentos, incluindo suporte para vídeos HDR em um Mac e suporte para conteúdo HDR 4K da Netflix, especificamente.

Os usuários de Mac estavam anteriormente limitados à resolução de 1080p no Netflix devido a limitações de hardware, pois a plataforma dependia do codec HEVC. Modelos mais recentes de Mac, no entanto, são compatíveis com HEVC. A Apple simplesmente precisava atualizar o Safari para suportá-lo. Com o MacOS Big Sur, que agora está disponível como beta para os desenvolvedores testarem, os usuários de Mac podem finalmente assistir à Netflix em 4K e com Dolby Vision e HDR10.

De acordo com a Apple , para começar a transmitir o Netflix em 4K HDR, você precisará garantir que o seu Mac seja um modelo de 2018 ou posterior e execute o novo navegador Safari. Os modelos mais antigos de Mac com o Safari ainda podem reproduzir vídeos em 1080p no Netflix, mesmo com o MacOS Big Sur instalado na máquina.