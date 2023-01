Os laptops para jogos da MSI agora estão ainda melhores graças aos processadores DLSS 3 e Intel do 13º gênero

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Em Las Vegas, a MSI está no CES exibindo vários laptops para sua linha 2023. Estes incluem os novos laptops para jogos que são equipados tanto com gráficos da série Nvidia GeForce RTX 40 como com os processadores Core HX da 13ª geração da Intel.

Com estes laptops, a MSI promete um "salto quântico" na performance dos jogos graças à arquitetura Nvidia Ada Lovelace nas últimas GPUs. Isso dá acesso ao upscaling alimentado por IA com DLSS 3 e rastreamento de raios gloriosos também.

Além das melhorias gráficas, estes últimos laptops também estão obtendo um aumento de performance graças à última geração de CPUs Intel.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A MSI diz ter atualizado as térmicas com tubos de calor melhorados e dedicados para garantir o máximo desempenho em sua gama de laptops, desde as máquinas de ponta MSI Titan até os laptops Katana de nível básico.

Comparando as GPUs GeForce RTX série 30 da Nvidia com seus modelos da série 10 Por Pocket-lint International Promotion · 12 Maio 2022 Estes novos cartões são impressionantemente mais poderosos do que seus predecessores - saiba mais aqui!

Laptops Titan GT e Raider GE da MSI

Na parte superior da linha 2023 encontram-se as máquinas MSI Titan GT e Raider GE que embalam até um processador Intel Core i9-13980HX e GPU Nvidia GeForce RTX 4090 para laptop.

Estes laptops para jogos também aumentam a performance com a tecnologia MSI OverBoost Ultra, que empurra a performance tanto da GPU quanto da CPU para 250W de potência total ou suporta freqüência de 5,2GHz através dos oito P-cores.

Estes laptops também devem ser visualmente impressionantes, com o Titan GT ostentando o primeiro Mini display LED de 4K/144Hz do mundo com 1000 nits de brilho de pico através de 1.000 zonas locais de escurecimento.

Enquanto isso, o MSI Raider GE agora promete visuais impressionantes também com um display de 16:10 QHD+ 240Hz. Junto com um chassi atualizado que inclui uma barra de luz matricial melhorada para uma estética de rotação da cabeça.

Série MSI Stealth

A série Stealth inclui agora uma gama de laptops de 14, 15, 16 e 17 polegadas disponíveis.

O Stealth 14 Studio e o Stealth 16 Studio têm estruturas em liga de magnésio-alumínio e designs finos e leves. Assim como os laptops de alta qualidade, estes laptops Stealth dispõem da tecnologia térmica MSI Vapor Chamber para mantê-los em funcionamento frio e silencioso.

A MSI afirma que o Stealth 14 Studio é o mais potente laptop de 14 polegadas para jogos. Enquanto os outros laptops do Studio também são validados pelo Nvidia Studio, tornando-os ideais para os criadores de conteúdo.

A empresa diz que o Stealth 15 oferece a experiência mais imersiva com uma alta taxa de atualização de 204Hz OLED que apresenta um tempo de resposta de 0,2ms juntamente com uma gama de cores 100% DCI-P3.

Enquanto isso, a tecnologia Nvidia Max-Q ajuda a otimizar o desempenho, a duração da bateria e a potência para a melhor eficiência quando se joga ou se trabalha.

Máquinas de nível básico inspiradas na tecnologia Cyberpunk-inspired

Juntamente com os computadores portáteis MSI Katana, Sword e Pulse, a MSI também revelou uma série totalmente nova de computadores portáteis de nível básico que incluem um design de inspiração cibernética futurista. Esse projeto inclui um chassi translúcido para que você possa ver o funcionamento interno e as partes mecânicas dos laptops. Certamente algo diferente para aqueles que estão entediados com os projetos usuais de laptops para jogos.

Escrito por Adrian Willings.