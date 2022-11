Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A MSI anunciou o Projeto 491C, o que ela chama de "o primeiro monitor de jogo super amplo do mundo com curvas WD-OLED" antes do CES2023.

Provocado através de um post no Twitter pela conta da MSI Gaming, o novo monitor promete muito sem realmente nos dizer muita informação. Sabemos que ele tem um painel QD-OLED de 240Hz, com a MSI dizendo que qualquer pessoa sentada na frente dele "desfrutará de uma experiência de visualização muito melhor do que qualquer coisa que você já tenha tido antes".

Basicamente é isso. Mas podemos esperar aprender mais sobre isso em breve. A MSI diz que mais informações sobre o Projeto 491C estão "chegando em breve", o que significa que talvez tenhamos que esperar o CES2023 rolar por aí. Isso começará em 5 de janeiro de 2023 e vai até 8 de janeiro de 2023. É claro que a MSI não será a única a comparecer, mas apenas se certificou de que será um dos primeiros estandes para os quais as pessoas farão uma linha direta.

O PRIMEIRO monitor de jogos super-grande, com um painel QD-OLED de 240Hz, está lá fora para garantir que você desfrute de uma experiência visual muito melhor do que qualquer coisa que você já tenha tido antes. Prepare-se para o CES2023 para a estréia do nosso Projeto 491C. #MSIxCES2023 #InnovationAward pic.twitter.com/tbTC8ognaD- MSI Gaming (@msigaming) 24 de novembro de 2022

Ainda há muitas perguntas a serem feitas por essas pessoas, é claro. Não conhecemos a resolução desta coisa, nem temos qualquer idéia de quanto custará ou quando irá à venda. Já estamos esperando que a primeira resposta seja "muito", mas a segunda é o palpite de qualquer um neste momento. Os produtos anunciados no CES podem chegar quase imediatamente ou um ano depois, portanto, não comece ainda a colocar de lado esses centavos.

Quanto ao tamanho desta coisa, o nome sugere que será de 49 polegadas. Mas vamos esperar por um anúncio adequado para ter certeza.

Escrito por Oliver Haslam.