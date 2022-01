MSI revela novos laptops para jogos e criadores na CES 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com a CES 2022 em pleno andamento, todas as maiores e melhores marcas estão exibindo vários produtos para 2022.

Sem descansar sobre os louros, a MSI revelou uma série de laptops para jogos e criadores para este ano, bem como algumas mudanças de hardware interessantes.

Uma dessas mudanças inclui a nova tecnologia de resfriamento exclusiva na forma de uma almofada de resfriamento térmico de metal líquido que derrete quando atinge 58 ° Celsius (136 ° F) e oferece resfriamento de CPU mais eficiente, aumentando assim o desempenho em até 10 por cento .

A empresa revelou vários novos laptops, incluindo alguns apresentando a nova placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3080 Ti para desempenho de destaque.

Junto com esse hardware vem a quarta geração de Max-Q Technologies, com CPU Optimizer, Rapid Core Scaling e Battery Boost 2.0. O que significa melhor desempenho, eficiência e vida útil da bateria para 2022 modelos.

Você pode vê-los todos exibidos no site especial da MSI aqui .

Para a série MSI Stealth GS, a MSI fez algumas alterações, incluindo uma nova dobradiça de liga mais durável, uma nova cor "core black" para o GS77 e um touchpad e teclado ampliados para garantir uma experiência de digitação mais confortável e satisfatória. O modelo 2022 também inclui seis alto-falantes com a promessa de agudos mais nítidos e graves potentes.

Esses laptops MSI Stealth vêm com um processador Intel Core i9-12900H, GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, 32 GB de RAM DDR5 e um SSD PCIe gen 4 de 1 TB também. Com opções de tela de 1080p 360 Hz a 4k 120 Hz, há muito potencial atraente para os jogadores.

Como máquinas de jogos mais poderosas da MSI, a série Raider GE também foi atualizada para 2022. A adição da almofada de metal líquido promete desempenho extra, mas a MSI também diz que você terá uma experiência rápida e suave com esta, graças a até 4K monitores e modos gráficos discretos também.

O MSI Raider GE76 (17 polegadas) e Raider GE66 (15,6 polegadas) prometem desempenho sério com uma CPU Intel Core i9-12900HK, até uma GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, 32 GB de RAM DDR5 4800 MHz e um SSD de 1 TB.

A MSI colaborou com a Ubisoft para criar um Rainbow Six Extraction Edition do Crosshair 15. Um design de laptop para jogos "futurista" com destaques e "elementos de ficção científica" inspirados no jogo. Este Crosshair 15 com tema especial inclui um processador Intel Core i9-12900H, uma GPU Nvidia GeForce RTX 3070, até 64 GB de RAM DDR4 e um SSD de 1 TB.

Em termos de exibição, esta edição especial tem um painel de taxa de 165 Hz Quad HD (1440p) de 15,6 polegadas que é 100% compatível com DCI-P3. Isso custará $ 1.999. Então, se você está animado para o jogo, certamente vai adorar este.

A MSI também atualizou uma série de outros laptops em sua linha de criadores, incluindo o MSI Pulse GL76 / 66, que tem um fluxo de ar 15% melhor. O Creator Z17 também foi mostrado como o primeiro laptop de 17 polegadas do mundo a oferecer suporte ao toque de caneta. Esse laptop tem uma tela 16:10 com um design de moldura fina e tecnologia True Color.

Descubra mais sobre as novas máquinas no site especial da MSI aqui .