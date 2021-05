Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Intel e seus parceiros revelaram uma gama de novos laptops para jogos equipados com os mais recentes processadores da série H da 11ª geração.

A MSI está integrada com várias máquinas, oferecendo atualizações para sua série de jogos favoritos dos fãs de laptops portáteis, incluindo os modelos GE Raider, GP Leopard e GS Stealth.

Esses laptops agora receberam uma variedade de atualizações, incluindo não apenas as mais recentes CPUs da Intel, mas também as placas de vídeo GeForce RTX 3080 da Nvidia.

Processadores Intel Core i9 de até 11ª geração

Até gráficos de laptop Nvidia RTX 3080 com 16 GB GDDR6

Painel de nível IPS de 17,3 polegadas ou 15,6 polegadas com opção de especificações de até 4 K 120 Hz

Até 64B de RAM de 3200 MHz

Armazenamento SSD PCIe gen 4

Bateria de polímero de lítio de 4 células com classificação de 99,9 Whr

O foco principal do lançamento são os laptops poderosos para jogos da MSI, o GE76 e o GE66 Raider .

Como verdadeiros atraentes, esses laptops apresentam a elegante barra Mystic Light da MSI para aquele brilho RGB satisfatório, mas o mais importante é obter um aumento no desempenho graças à oferta de GPUs RTX 3080 e tecnologia Wi-Fi 6.

Os modelos Raider atualizados também apresentam opções de tela que incluem painéis 1080p 360Hz ou QHD 240Hz ou 4K UHD 120Hz. A MSI também afirma que sua tecnologia Cooler Boost 5 manterá as coisas funcionando de maneira fria e eficiente enquanto você joga.

O outro destaque aqui é a atualização para armazenamento SSD PCIe gen 4, o que significa que agora você obterá armazenamento NVMe mais rápido em seus laptops de jogos com carregamento e tempo de inicialização mais curtos. Este é o caso também em toda a gama de novos laptops MSI.

Os modelos Stealth leves também foram atualizados não apenas com especificações semelhantes às versões do Raider, mas também com melhor capacidade de bateria do que os modelos anteriores, opções de tela aprimoradas e alguns ajustes de design agradáveis também.

Esses laptops Stealth são feitos para serem leves e portáteis, mas com potência suficiente sob o capô para proporcionar uma ótima sessão de jogo.

A estética do design elegante inclui gravações a laser do logotipo da MSI, decoração prateada com dobradiças e alto-falantes frontais ampliados que prometem "sensação auditiva" seja o que for que isso signifique.

Mais uma vez, a MSI trabalhou com a SteelSeries no teclado de seus laptops Stealth, então os jogadores vão se alegrar com o prazer dessa configuração.

Para saber mais sobre esses e outros laptops, consulte o MSIology no final desta semana.

Escrito por Adrian Willings.