O Windows on Arm Dev PC da Microsoft é um Mac mini wannabe de $599

(Pocket-lint) - A Microsoft tem disponível um novo Windows no PC de desenvolvimento Arm e tem mais do que uma leve semelhança com o Mac mini da Apple. E isso é uma coisa boa.

A máquina, que a Microsoft está chamando de Windows Dev Kit 2023, era originalmente conhecida como Projeto Volterra, mas o objetivo ainda é o mesmo - a Microsoft quer facilitar para os desenvolvedores a construção de aplicativos para Windows on Arm, e para fazer isso, eles precisam de uma máquina para fazê-lo ligado.

Essa máquina é muito parecida com um Mac mini, mas com hardware decididamente não-Apple dentro. Há uma plataforma Snapdragon 8cx Gen 3 da Qualcomm emparelhada com 32GB de RAM e um SSD NVMe de 512GB. Não há uma tonelada de portas, mas as importantes estão presentes. Isso significa um par de portas USB-C 3.2 Gen 2 na lateral e duas portas USB-A 3.2 Gen 2 na parte de trás. É onde os desenvolvedores também encontrarão uma porta Ethernet unida por uma Mini DisplayPort.

Além disso, há uma unidade de processamento neural que deve permitir que os desenvolvedores fiquem em baixo e sujos com a aprendizagem da máquina e a IA quando a necessidade surgir.

Aqueles com o Windows Dev Kit terão acesso a versões especiais do software da Microsoft, incluindo Equipes, Office, OneDrive, e muito mais.

A nova caixinha de truques da Microsoft está agora disponível para pegar no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Canadá, China, França, Alemanha e Japão com preços estabelecidos em $599 / £570 / EUR699.

Escrito por Oliver Haslam.