Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Durante o evento de outono da Microsoft, a empresa exibiu vários dispositivos diferentes, incluindo o Surface Laptop 5, o Surface Pro 9 e o Surface Studio 2+.

O Surface Laptop 5 é um acompanhamento do Surface Laptop 4 e a Microsoft afirma que ele tem até 50% mais potência do que aquele dispositivo anterior. Assim como 17 horas de vida útil da bateria para que você possa passar o dia.

Junto com o projeto clássico do Surface Laptop, o novo dispositivo tem atualizações que incluem o Thunderbolt 4 e usa a plataforma Intel Evo, bem como com os processadores Intel 12th gen. Isto significa uma multitarefa mais rápida e um melhor desempenho em tudo o que você estiver fazendo.

Visor PixelSense de 13,5 polegadas com resolução 2256 x 1504 (201 PPI) e multi-toque de 10 pontos

Visor PixelSense de 15 polegadas com resolução de 2496 x 1664 (201 PPI) e 10 pontos multi-touch+

Processador Intel 12th Gen Core i5-1235U ou i7-1255U e Intel Iris Xe Graphics

Até 32GB LPDDR5x RAM e até 1TB SSD

O laptop de superfície 5 tem opções que incluem uma tela PixelSense de 13,5 polegadas (touchscreen) ou de 15 polegadas com relação de aspecto 3:2 e Dolby Vision IQ. A adição dessa tecnologia Dolby Vision significa melhor qualidade de imagem e a promessa de cores vivas juntamente com um contraste nítido, não importando as condições de iluminação.

Desta vez, a Microsoft vai tudo com Dolby, com um sistema de alto-falantes que inclui o processamento espacial Dolby Atmos 3D para um som mais imersivo.

O novo Surface Laptop 5 está disponível em várias cores incluindo Platinum com Alcantara, Sage, Matte Black, e Sandstone. Embora o modelo de 15 polegadas só venha em Platina e Preto Mate. Saiba mais sobre ele aqui.

Escrito por Adrian Willings.