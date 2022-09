Como reiniciar um PC ou laptop com Windows

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você está tendo problemas com o Windows, precisa de um novo começo para remover bloatware que está atrasando seu PC ou quer limpar seu PC ou laptop por razões de privacidade, então um reset de fábrica pode ser a opção mais fácil.

Um reset de fábrica pode parecer um movimento drástico, mas também irá acelerar sua máquina e, esperançosamente, remover qualquer problema que você estava encontrando com uma instalação nova e limpa do Windows.

Se você estiver preocupado em perder seus arquivos, há boas notícias, pois o Windows tem a opção de manter seus arquivos pessoais enquanto reinicia tudo o resto.

Ainda assim, compensa fazer backups separados, então pegue um bom SSD externo e salve seus arquivos, fotos e vídeos mais importantes antes de começar!

Como fazer o reset de fábrica com o Windows

Os passos para reiniciar uma máquina Windows de fábrica são basicamente os mesmos quer você esteja executando o Windows 10 ou Windows 11. Basta seguir estes passos para começar:

Pressione o botão start menu ou a tecla Windows em seu teclado Tipo Reposição Clique na opção de "Reiniciar este PC" que aparece lá Deve surgir uma janela com opções de recuperação Clique em "reset PC" ou "Começar". Você poderá então escolher entre "manter meus arquivos" e "remover tudo". Selecione uma e depois siga as outras opções Você pode então optar por baixar e reinstalar o Windows (uma boa idéia se você estiver tendo problemas) ou reinstalar localmente Em seguida, selecione para continuar

Pode levar algum tempo para que o processo de reset funcione. Mais tempo se você tiver optado por baixar e reinstalar o Windows da nuvem. No entanto, achamos que vale a pena escolher esta opção, pois ela garante que você tenha as últimas atualizações e uma versão estável do Windows.

Uma vez concluída, sua máquina será reinicializada com uma nova cópia do Windows em execução. Você então precisará baixar todo o software que costuma usar, verificar as atualizações do Windows e instalar os últimos drivers gráficos para garantir que você tenha a melhor experiência.

Escrito por Adrian Willings.