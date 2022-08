Como desativar o Cortana no Windows

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Cortana é a resposta da Microsoft ao Google Assistant, Apple's Siri e Amazon Alexa. Um assistente de voz digital que está embutido diretamente no Windows, significando que você pode simplesmente dizer"Ei, Cortana" para obter ajuda quando você precisar.

Para alguns, no entanto, a idéia de ter mais um dispositivo ouvindo cada palavra pode estar fora de moda. Mas não se preocupe, pois você pode desativar Cortana com relativa facilidade.

-

Vale a pena notar antes de começarmos que o Cortana não está habilitado como padrão no Windows 11. Portanto, se você estiver procurando desativá-lo, só precisa se preocupar com ele no Windows 10.

Uma das maneiras mais fáceis de desativar o Cortana é impedi-lo de carregar quando o Windows o faz. Você pode escolher quais aplicativos carregar quando ligar seu PC, então desativar o Cortana aqui vai impedi-lo de carregar mesmo em primeiro lugar.

Para fazer isso, você precisará primeiro abrir o Task Manager. Há várias maneiras de fazer isso. Você pode pressionar a tecla Windows em seu teclado e digitar "Task Manager" para encontrá-lo, clicar com o botão direito do mouse na barra de tarefas e clicar para lançá-lo ou usar nosso atalho favorito e seguir estes passos:

Pressione CTRL+SHIFT+ESC para iniciar o Gerenciador de Tarefas Procure a aba Startup e clique que Procure na lista de aplicativos e procure por Cortana Clique com o botão direito do mouse em Cortana e clique em desativar

Enquanto você estiver lá, recomendamos desativar qualquer outra coisa que você não use em suas atividades diárias que seja essencial para seu trabalho ou lazer. Muitos aplicativos sorrateiros que você instalou tentarão ser lançados na inicialização e isto pode realmente retardar o tempo de inicialização de seu computador.

Você também pode desativar o Cortana usando as configurações do sistema de aplicativos de inicialização. Para acessá-las:

Clique no botão iniciar ou pressione a tecla Windows e digite "startup apps". Clique nas configurações do sistema de aplicativos de inicialização Encontre Cortana na lista de aplicativos de startup Clique em desativar

Isto funciona tanto no Windows 10 quanto no Windows 11, assim você pode desativar qualquer aplicativo que não queira lançar automaticamente com apenas alguns cliques.

Se você quiser ter a dupla certeza de que Cortana está desativada, então você pode entrar em configurações do aplicativo e clicar em alguns botões para desativar Cortana.

Clique no botão iniciar ou pressione a tecla Windows em seu teclado Navegue para "todas as aplicações". Encontre Cortana na lista Clique com o botão direito do mouse em Cortana e clique em "app settings" ou "more settings". Procure as configurações que dizem "funciona no log-in" e desligue-o

Você também pode ver um ajuste para o microfone aqui, para que você possa desativar o acesso de Cortana ao seu microfone.

Se a desativação do Cortana não for suficiente, você pode sempre desinstalá-lo. Infelizmente, fazer isso não é tão simples quanto ir até o painel de controle e clicar nas configurações de adição ou remoção de programas. Você precisa de um pouco de truque para fazer isso.

Clique no botão iniciar ou pressione a tecla Windows e digite Powershell Clique com o botão direito do mouse na shell do Windows Power e clique em "executar como administrador". Uma vez executado tipo Get-AppxPackage - todos os usuários Microsoft.549981C3F5F10 | Remove-AppxPackage Imprensa entrar

Isto removerá Cortana de seu sistema, com exceção de alguns arquivos de registro. A remoção desses arquivos pode ser agressiva demais para a maioria das pessoas, por isso aconselhamos simplesmente ignorá-los.

Escrito por Adrian Willings.