(Pocket-lint) - A próxima grande atualização do Windows 11 da Microsoft provavelmente será lançada em 20 de setembro de 2022, dizem fontes.

De acordo com The Verge, a Microsoft vem testando a atualização 22H2 há meses e ela estará disponível no próximo mês através do Windows Update.

As melhorias esperadas incluem pastas de aplicativos no menu inicial, suporte de arrastar e soltar para a barra de tarefas, juntamente com novos gestos de toque e animações.

Alguns recursos de acessibilidade também serão adicionados, incluindo um recurso de legenda ao vivo para surdos e duros de ouvido.

Haverá também uma ferramenta chamada Voice Access, que permite aos usuários controlarem seu PC com sua voz.

O Gerenciador de Tarefas está sendo retrabalhado e agora terá um modo escuro e um layout mais agradável. Ele também terá um modo de eficiência para limitar aplicações de recursos de porcos.

O Snap Layout deve ver algumas grandes melhorias, facilitando a organização de suas aplicações conforme desejado.

Finalmente, a Microsoft também está trabalhando em adicionar abas ao File Explorer, mas isto virá um pouco mais tarde e não é esperado em 20 de setembro.

O relatório também sugere que veremos novos produtos Microsoft Surface neste outono, para marcar o aniversário de 10 anos da marca Surface.

A Microsoft ainda não anunciou oficialmente a data de lançamento da atualização 22H2 ou um evento Surface de qualquer tipo, portanto, é claro, as datas podem mudar,

Se você quiser entrar na nova atualização mais cedo, a visualização da versão final está disponível para Windows Insiders aqui.

Escrito por Luke Baker.