Microsoft Surface Laptop Go 2 em breve, codinome "Zuma".

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo Microsoft Surface Laptop Go está chegando muito em breve, de acordo com um relatório.

Supostamente codinome "Zuma", o Surface Laptop Go 2 é considerado o calendário de lançamento da Microsoft para o primeiro semestre deste ano. Isso significa que é esperado até junho.

Fontes disseram ao Windows Central que ele será enviado com um processador atualizado e um novo colorway.

O site também afirma que o Laptop Surface Go 2 terá um preço semelhante ao de seu predecessor - cerca de US$ 549 para o modelo de nível básico. Ele será alimentado pelo processador Intel Core i5 da 11ª geração, com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento.

Haverá um par de modelos de especificação mais alta disponíveis também, diz-se.

Quanto ao design, o laptop fino terá o mesmo tamanho de tela de 12,4 polegadas e terá um design externo semelhante ao do laptop de superfície existente, o Surface Go.

Entretanto, haverá uma nova cor para o Go 2: Sage. Que unirá Platinum, Ice Blue e Sandstone.

Considerando o tempo, há todas as chances de que ele seja anunciado durante a conferência de desenvolvedores da Microsoft - Build - em maio. Será um evento somente virtual novamente este ano, de 24 a 26 de maio de 2022.

Se assim for, isso colocará a data de envio por volta do início de junho.

Escrito por Rik Henderson.