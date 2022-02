Uma falsa página de download do Windows 11 quer roubar seus dados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você deseja atualizar para o Windows 11 , seja especialmente cuidadoso, pois há uma página de download falsa por aí que está espalhando malware.

Sim, esse tipo de golpe não é uma raridade, mas este emprega uma réplica de aparência particularmente autêntica do site da Microsoft , tornando-o ainda mais perigoso.

Os minuciosos pesquisadores da HP descobriram rapidamente o golpe e publicaram um relatório de pesquisa aprofundado sobre o assunto.

O site falso é encontrado em windowsupgraded (ponto) com, embora não recomendemos ir para lá por razões óbvias.

A página clonada usa um instalador RedLine Stealer que é capaz de roubar senhas salvas, informações de cartão de crédito, dados de preenchimento automático e até criptomoedas.

O relatório da HP menciona um ataque semelhante no qual o site Discord foi clonado em dezembro de 2021, levando usuários desavisados a baixar a mesma ferramenta Redline Stealer.

O site do esquema Discord usou o mesmo registrador de domínio e servidores DNS, sugerindo que pode ser o mesmo invasor.

A melhor maneira de se proteger desse malware é verificar cuidadosamente o URL antes de fazer o download - e você pode querer ter certeza de que seu software antivírus está funcionando e atualizado também.

Se você deseja atualizar para o Windows 11, confira nosso guia simples e seguro aqui.

Escrito por Luke Baker.