(Pocket-lint) - A Microsoft ainda não desistiu das escolas.

Em um evento voltado para a educação no final de 2021, a Microsoft apresentou um Surface Laptop SE super barato rodando uma nova edição do Windows 11. Chamado de Windows 11 SE, ele foi projetado para funcionar exclusivamente em laptops feitos para salas de aula K-8 nos Estados Unidos . É diferente da versão do Windows Mode S que a Microsoft lançou anteriormente. Como o Modo S essencialmente limitava os usuários aos aplicativos da Microsoft Store, era mais um incômodo para as escolas e nunca realmente decolou.

É importante notar que os Chromebooks são donos do mercado de ensino fundamental e médio. Se você frequentou o ensino fundamental, médio ou até mesmo o ensino médio nos Estados Unidos, você usou um laptop Chrome OS nas aulas e como lição de casa. A Microsoft está tentando reconquistar este segmento por enquanto, e seu último esforço pode ser seu verdadeiro rival do Chrome OS .

O Windows 11 SE é uma nova edição do Windows 11 desenvolvida especificamente para alunos e escolas. Ele está disponível em novos dispositivos de baixo custo vendidos para clientes de educação.

A maioria das diferenças entre o Windows 11 e o Windows 11 SE são bastante menores.

A Microsoft disse que conversou com professores e alunos para obter feedback, e isso levou a um punhado de novos recursos e mudanças no Windows 11 SE.

O Windows 11 SE vem com todos os principais aplicativos do Microsoft 365 pré-instalados Os aplicativos sempre são iniciados em modo de tela inteira no Windows 11 SE O Windows 11 SE tem uma versão simplificada de Snap Layouts Em vez de vários, ele usa um modo único que permite colocar aplicativos lado a lado A seção Widgets do Windows 11 também foi removida A Microsoft disse que causa distração nas salas de aula O Microsoft Edge também será configurado para aceitar extensões do Chrome Isso é algo desativado por padrão no Windows 11 O Windows 11 SE faz backup de documentos no OneDrive por padrão Também tem suporte offline! O Windows 11 SE tem um novo papel de parede colorido do Bloom por padrão

O Windows 11 SE é, obviamente, otimizado para executar os serviços da Microsoft - do navegador Edge ao Office - mas não está restrito aos aplicativos da Microsoft Store. Isso significa que, ao contrário do malfadado Modo S da Microsoft, o Windows 11 SE oferece suporte a aplicativos de terceiros, incluindo Zoom e Chrome, dando às escolas a opção de usar o que desejam.

Os dispositivos do Windows 11 SE são gerenciados e atualizados pelos administradores de TI da escola - mesmo fora da sala de aula. Eles também são responsáveis por quais aplicativos podem ser instalados. A Microsoft disse que passou mais de um ano discutindo com os administradores de TI suas principais preocupações. Curiosamente, todos eles mencionaram a possibilidade de reparo. Portanto, a Microsoft está permitindo que as escolas substituam os componentes de seu Surface Laptop SE com Windows 11 SE e até mesmo lhes venderá peças por meio de provedores de serviços.

Os administradores de TI também estão recebendo um console de gerenciamento de back-end mais simplificado para a educação. A Microsoft também está agregando aplicativos, como Teams, Office, OneNote, Minecraft for Education e Flipgrid, para que os administradores de TI não tenham que instalá-los separadamente. Os alunos podem simplesmente abrir um laptop Windows 11 SE, inserir suas informações de login e obter acesso instantâneo aos aplicativos aprovados e aos documentos salvos na nuvem. Simples - como o Chrome OS.

Um dos primeiros dispositivos é o Surface Laptop SE da Microsoft, de US $ 249, mas está disponível exclusivamente para escolas e alunos. O modelo básico vem com um processador Intel Celeron, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento eMMC e uma tela de 11,6 polegadas (resolução de 1366 x 768). Você pode aprender mais sobre o Surface Laptop SE aqui.

Outros laptops Windows 11 SE de baixo custo vêm da Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo e Positivo. Eles serão vendidos para escolas.

Espera-se que os laptops com Windows 11 SE cheguem aos canais de educação ainda este ano e no início de 2022. O Surface Laptop SE será lançado no início de 2022.

O Windows 11 SE é claramente o esforço mais recente da Microsoft para competir com o Chrome OS. O Chrome OS é fácil para crianças usarem e fácil para administradores de TI e escolas gerenciarem, e a Microsoft configurou o Windows 11 SE para que ele tenha o potencial de ser igualmente amigável para clientes de educação.

