(Pocket-lint) - A Microsoft está tentando competir com os Chromebooks novamente. Desta vez, é com um Surface Laptop SE de US $ 249, o Surface mais compatível com a carteira até o momento .

Disponível exclusivamente para escolas e alunos, o Surface Laptop SE tem preço inicial de US $ 249 e vem executando uma nova edição do Windows para alunos. Chamado de Windows 11 SE, pense nele como a resposta da Microsoft ao Chrome OS. O Windows 11 SE será lançado com uma variedade de laptops acessíveis nos próximos meses.

Os primeiros parceiros prometendo máquinas com Windows 11 SE incluem Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo e Positivo.

Quanto ao Surface Laptop SE, ele tem o mesmo teclado e trackpad encontrados no Surface Laptop Go da Microsoft , mas tem um corpo todo de plástico com uma tela de 11,6 polegadas (resolução de 1366 x 768). É um dispositivo 16: 9 também, enquanto todos os outros dispositivos Surface desde 2014 têm monitores 3: 2. Outras especificações incluem o poder Celeron N4020 ou N4120 da Intel com 4GB / 8GB de RAM e 64GB ou 128GB de armazenamento eMMC.

Há também uma câmera frontal 720P de 1 megapixel, uma única porta USB-A, uma porta USB-C, um conector DC de barril e um fone de ouvido de 3,5 mm.

É importante notar que, nos EUA, os Chromebooks são donos do mercado de ensino fundamental e médio. Se você frequentou o ensino fundamental, médio ou médio, precisava usar um laptop Chrome OS na aula e para fazer o dever de casa. A Microsoft vem tentando há anos reconquistar este segmento, e seu último esforço pode ser seu verdadeiro rival do Chromebook até então .

A Microsoft disse que passou mais de um ano discutindo com os administradores de TI suas principais preocupações - e todos disseram que era reparável. Portanto, a empresa está permitindo que as escolas substituam componentes dentro do Surface Laptop SE no local e também planeja vender as peças necessárias por meio de prestadores de serviços autorizados.

O Surface Laptop SE será lançado no início de 2022. Estará disponível nos EUA, Reino Unido, Canadá e Japão.

