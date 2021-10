Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft ainda não desistiu das escolas.

Nos EUA, os Chromebooks são donos do mercado de ensino fundamental e médio. Se você vai para o ensino fundamental, médio ou médio, é provável que precise usar um laptop Chrome OS nas aulas e para os deveres de casa. A Microsoft vem tentando há anos recuperar parte desse segmento, e seu esforço mais recente pode ser seu rival mais verdadeiro do Chromebook .

A gigante do software está se preparando para lançar um Surface Laptop de baixo custo chamado Surface laptop SE, bem como uma nova edição do Windows 11 chamada Windows 11 SE - e ambos serão voltados para o mercado de educação, de acordo com o Windows Central . O laptop deve incluir uma tela de 11,6 polegadas (1366 x 768), processador Intel N4120 Celeron, até 8 GB de RAM e uma única porta USB-A e USB-C. Também será muito acessível.

Quanto ao Windows 11 SE, parece que pode ser semelhante às versões S do Windows 10. A Microsoft lançou anteriormente um laptop Surface Go executando o Windows 10 S Mode . Ele também era voltado para o K-12 e a partir de $ 399. Um teclado que veio com ele custou US $ 99, separadamente.

Não faço ideia quando a Microsoft lançará o Surface Laptop SE ou o Windows 11 SE. Mas provavelmente tentará oferecer seu novo laptop por menos de US $ 400.