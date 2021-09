Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft retirou a capa de uma série de dispositivos durante uma grande transmissão ao vivo no final de setembro de 2021, mas uma das reformas menos radicais que exibiu para a linha Surface veio na forma do Surface Go 3.

Esta é, exatamente como parece, uma atualização para o antigo Surface Go 2 e, na superfície, não parece muito diferente da atualização para o Windows 11. Aqui, no entanto, estão algumas comparações mais detalhadas em alguns pontos-chave áreas.

Vamos abordar o elefante na sala aqui - o Go 3 e o Go 2 parecem ter designs literalmente idênticos - isso é confirmado pela Microsoft listando suas dimensões como sendo iguais milimetricamente. Isso significa que se você gostou da aparência do Go 2, não há absolutamente nada que o impeça de ter a mesma visão do Go 3.

Isso significa que de qualquer maneira você obterá uma tela de 10,5 polegadas com engastes bastante robustos, junto com uma capa dobrável segurando o teclado e o trackpad. Qualquer geração é um verdadeiro 2 em 1, permitindo que você o use como um tablet ou um laptop de acordo com suas necessidades.

Esperávamos por uma revisão maior que pudesse melhorar um pouco a aparência do Go, mas parece que teremos que esperar um pouco mais por coisas como essa. A boa notícia é que o Go 3 e o Go 2 são superleves, perfeitos para o trabalho portátil.

Como parte dessa falta de mudança, as especificações técnicas reais da tela que você usará confirmam que também não mudou entre as gerações - em ambos os modelos, é um painel de resolução 1920 x 1280, com 220 PPI e 10 suporte multitoque de pontos.

Isso também não é uma grande tragédia - a tela foi atualizada substancialmente entre o primeiro Go e o Go 2, então não é nenhuma grande surpresa que a Microsoft tenha continuado com ela. Possui boa nitidez e precisão de cores, especialmente devido ao seu tamanho.

Entrando nos bastidores, finalmente chegamos à área onde as coisas realmente mudaram um pouco. Começando com o Go 2, ele foi equipado com um Intel Pentium Gold 4425Y ou um Intel Core m3 de 8ª geração. Este último foi a única escolha real para nós, mas ainda deixou o Go 2 um pouco fraco em alguns cenários.

Tudo isso estava executando o Windows 10 em seu modo "S" simplificado, e tudo isso somado a um dispositivo que era útil em caso de problemas, mas podia lutar com tarefas desafiadoras. Para remediar isso, gastaria uma boa quantidade de dinheiro extra em opções de aumento, como RAM dobrada ou o processador mais caro.

Para o Surface Go 3, a Microsoft ajudou um pouco, aumentando um pouco as especificações mínimas. O Go 3 pode ser equipado com um processador Intel Pentium Gold 6500Y dual-core ou processador Intel Core i3-10100Y dual-core de 10ª geração, representando um avanço decente em potência.

Ele também vem com o Windows 11 (também no modo "S") para uma aparência um pouco mais recente e os benefícios de novos recursos como o Xbox Cloud Gaming para tornar o Go 3 um dispositivo um pouco mais amplamente útil.

Ambas as gerações podem ter 4 GB ou 8 GB de RAM, e ambas podem ser construídas com insignificantes 64 GB ou 128 GB de armazenamento no dispositivo.

As duas gerações de tablet têm exatamente o mesmo conjunto de portas, como você esperaria do design inalterado - a lista completa:

1 USB-C

Entrada de fone de ouvido de 3,5 mm

1 porta do Surface Connect

Porta da tampa do tipo de superfície

Leitor de cartão MicroSDXC

Isso significa que você pode expandir seu armazenamento em qualquer um dos dois usando microSD, mas deixa o Go 2 e o Go 3 com poucas portas reais para usar - então você provavelmente pegará um dongle para ir com ele. Da mesma forma, seja qual for a versão que você escolher, é quase certo que você queira uma Capa de Tipo de Superfície para poder usar um teclado com o tablet.

Quando se trata de escolher um vencedor entre o Go 2 e o Go 3, as coisas são na verdade muito simples por um motivo importante - o preço. Onde o Surface Go 2 chegou a £ 399, o Go 3 começa a partir de £ 369, e o Go 2 ainda não está com tantos descontos no local.

Isso significa que, por enquanto, a lógica mais fácil é optar pelo Go 3 mais preparado para o futuro, já que você gastará quantias semelhantes em hardware mais antigo se optar pelo modelo mais antigo.

