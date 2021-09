Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft anunciou o que chama de seu dispositivo Surface "mais poderoso" - o Surface Laptop Studio.

Apresentando processamento quad-core Intel de 11ª geração, até gráficos Nvidia RTX 3050 Ti com 4 GB de memória GDDR6, além de 32 GB de RAM em geral, o dispositivo funciona como um notebook de 14,4 polegadas e um dispositivo de estúdio profissional.

A tela pode ser colocada quase plana no "modo de palco" para uso do artista, com a nova Surface Slim Pen 2 fornecendo uma sensação mais tátil ao desenho do que nunca.

O touchpad do teclado também possui feedback tátil, enquanto os alto-falantes "omnisônicos" da Dolby garantem que o áudio seja nítido mesmo em níveis altos.

Dolby Vision é suportado pela tela PixelSense, com 120 Hz a bordo também.

Ele vem naturalmente com o Windows 11 desde o lançamento e suporta Thunderbolt 4 para transferências de dados rápidas.

O laptop em geral não é leve, pesando até 1,8 kg (4 libras) dependendo do modelo, mas é mais para trabalho em estúdio localizado - daí o nome.

O Microsoft Surface Laptop Studio está disponível para pré-venda agora, com lançamento previsto para 5 de outubro - o mesmo dia do lançamento do Windows 11.

O preço começa em US $ 1.599 para uma edição Intel Core i5 com gráficos Iris Xe. Ainda não sabemos o preço da versão com Intel Core i7 e GPU Nvidia.

