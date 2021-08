O Windows 11 será lançado em 5 de outubro, a Microsoft confirma

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft finalmente confirmou quando o Windows 11 está realmente sendo lançado, após um longo período de testes beta e especulações galopantes sobre sua data de lançamento.

A versão completa estará disponível para todos como uma atualização gratuita como parte de um lançamento a partir de 5 de outubro de 2021, portanto, não há muito tempo para esperar.

Como nas gerações anteriores do Windows, porém, há um pouco mais do que isso. No início, o novo sistema operacional será lançado em novas máquinas, enquanto o processo de obtenção de uma atualização em seu PC com Windows 10 ou laptop pode ser um pouco mais lento à medida que a Microsoft o lança.

Em termos de uma data em que você pode esperar que qualquer computador qualificado seja capaz de obter a atualização gratuita, a Microsoft está jogando com mais segurança e se fixando em um prazo "meados de 2022", então pode não ser muito iminente.

Dito isso, a mudança vem na forma de uma atualização gratuita e, para a maioria das pessoas, por meio de uma simples atualização de software acionada pelo Windows Update, é bom refletir sobre os velhos tempos em que essas atualizações eram mais irritantes e também custavam um braço. e uma perna.

O Windows 11 trará um redesenho visual bastante substancial para as massas, junto com muitas outras mudanças por baixo do capô, e você pode ler todos os detalhes dos planos da Microsoft para seu lançamento noWindows Blog, aqui .